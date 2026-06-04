Alaçam'da Tütün Dikim Sezonu Başladı - Son Dakika
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Alaçam'da Tütün Dikim Sezonu Başladı

Alaçam\'da Tütün Dikim Sezonu Başladı
04.06.2026 10:07
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Samsun'un Alaçam ilçesinde 700 çiftçi tütün dikimine başladı; 240 milyon lira gelir bekleniyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, tütün dikim sezonunun başlamasıyla üreticiler tarlalara girdi.

Alaçam ilçesinde 20 mahallede yaklaşık 700 çiftçi, 4 bin dekar alandan 600 ton civarında ürün elde ediyor.

Geçen yıl kilogramı 305 liradan satılan, bu yıl 400 liradan alınması beklenen tütünün ilçe ekonomisine 240 milyon lira gelir getirmesi bekleniyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, Bahşioymağı ve Karahüseyinli mahallelerinde dikim yapan üreticileri ziyaret etti. Özdemir ve Özcan, üreticilerle birlikte tarlada helva, ekmek yedi.

Tütün üretiminin Alaçam ekonomisi için önemli yere sahip olduğuna işaret eden Özdemir, "Tütün üretimi oldukça zahmetli bir süreç. Dikimle başlayan mesai eylül ayının sonlarına kadar devam ediyor. Tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyor, bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu temenni ediyoruz." dedi.

Karahüseyinli Mahallesi Muhtarı ve üretici Mehmet Yıldız da yaklaşık 20 yıldır tütün tarımıyla ilgilendiğini belirterek, "Tütün üretimi mart ayında tohum ekimiyle başlar. Mayıs sonundan haziran ortasına kadar dikim sürer. Temmuz ayında bakım, temmuz ortasından sonra dizim dönemine geçilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Alaçam, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaçam'da Tütün Dikim Sezonu Başladı - Son Dakika

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