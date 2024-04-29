Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Emvali Üretiminde Eğitim Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Emvali Üretiminde Eğitim Tatbikatı Gerçekleştirildi

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Emvali Üretiminde Eğitim Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bolu'nun Aladağ Orman İşletme Şefliği'nde, orman emvali üretiminde satış ve pazarlama, üretimde örneklik konulu eğitim tatbikatı düzenlendi. Eğitimde, doğru ağaç kesme teknikleri, iş kanununa uyulması gereken hususlar ve odun üretiminde dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. Tatbikata orman işletme personeli ve mühendisler katıldı.

29.04.2024 12:22
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Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde orman emvali üretiminde satış ve pazarlama, üretimde örneklik konulu eğitim tatbikatı Aladağ Eğitim Merkezi Şefliğinde yapıldı.

Bolu'nun yüksek kesiminde bulunan Aladağ Orman İşletme Şefliğinde, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen ve şube müdürlüğü Mühendisleri tarafından ormancılara uygulamalı anlatım yapıldı. Düzenlenen eğitim çerçevesinde, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş kanununa göre uyulması gereken hususlar, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği, yakacak odun, ibreli lif yonga ve ibreli kabuklu kağıtlık odun üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen başkanlığında gerçekleştirilen eğitim tatbikatına Aladağ Orman İşletme Müdürü Ahmet Toklu, işletme müdür yardımcıları, orman işletme şefleri ve şube müdürlüğü mühendisleri, orman muhafaza memurları, depo tasnif ile boylama ve mesaha işlerinde çalışacak olan danışman mühendisler ve üretim işlerinde çalışan işçiler katıldı.

Programın ikinci kısmında Ortakırac Orman Emvali Deposu'nda yapılan doğru ve yanlış uygulamaların değerlendirmesi yapılarak tatbikat sona erdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, Çevre, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Emvali Üretiminde Eğitim Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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