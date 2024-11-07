Alanya'da Arı Kovanı Ustası - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya'da Arı Kovanı Ustası

Alanya\'da Arı Kovanı Ustası

Mustafa Aslan, Alanya'da marangozlukla arı kovanı üreterek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

07.11.2024 11:02
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Antalya'nın Alanya ilçesinde babadan kalma marangozluk mesleğini devam ettiren Mustafa Aslan, yaptığı arı kovanlarını Türkiye'nin bütün şehirlerine gönderiyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde baba mesleği olan marangozluk işini devam ettiren ve geçimini marangozluk, arı kovanı, çeyiz sandığı yaparak sağlayan Ahmet Aslan, şu sıralar arı kovanına yoğun mesai harcıyor. Babasından kalma marangozluk işini yeğeni ile birlikte yapan Aslan, yaptığı ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

"Ağaçtan ne olsa yaparız"

Marangozluk işinin el emeği ile elde edildiğini aktaran Aslan, "1990 yılından beri bu işi yapıyorum, çeyiz sandığı, arı kovanı, sandalye, tabure, masa vs. işler yapıyoruz. El emeği ile yapılan mesleğe devam ediyoruz. Arı kovanını Alanya içerisi Konya, Muğla, Ordu, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, en son o illere gönderdik. Bu şekilde devam etmekteyiz. Alanya'da rağbet yoğun, zaten bizden başka yapan olmadığı için biz zaten zor yetişiyoruz. Bir tane elemanım var, o da yeğenim, bizden sonra o devam edecek. Çeyiz sandığı da yapıyoruz, el sanatları ile ilgileniyoruz. Ağaçtan ne olursa yaparız" ifadeleri kullandı.

Öte yandan marangoz Aslan'ı senelerdir tanıyan Nebi Çorba, "Bu kovan yapımı tükenmeye yüz tutmuş bir meslektir, arılar bu kovanlarda daha sağlıklı yaşıyorlar. Katran kovasıdır. Alanyamızın bu işi yapan tek ustası Mustafa Aslan'dır" diyerek 15 senedir arkadaş olduğunu aktaran Çorba, "Arı kovanım da var ve doğal bal üretiyorum" şeklinde konuştu.

Arıcılık işine yeni başladığını söyleyen Ersin Tekinoğlu, "Allah'ın izni ile bugün itibariyle arıcılık kursuna başlıyorum. Buradaki tek amacım çocuklarıma sağlıklı bal yedirmek, tek derdim bu. Sordum soruşturdum kim yapar diye, Mustafa ustaya yönlendirdiler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alanya'da Arı Kovanı Ustası - Son Dakika

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