Alanya'da Tropikal Meyve Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Alanya'da Tropikal Meyve Üretimi Artıyor

Alanya\'da Tropikal Meyve Üretimi Artıyor
15.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da tropikal meyve üretimi son 20 yılda hızla genişleyerek 40'a ulaştı. Muz ve avokado ana ürün.

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, ilçede tropikal meyve üretiminin büyüdüğünü belirterek "Son 20 yıldır tropikal ürünler çeşitlendirildi ve 40'ın üzerinde tropikal meyve üretimi yapar hale geldik." dedi.

Hüddoğlu, AA muhabirine, tropikal meyve üretim alanlarının hızla genişlediğini söyledi.

İlçede muz ve avokadonun ana ürün haline geldiğini anlatan Hüddoğlu,"Tropikal ürün çeşitliliği de her yıl artıyor. Son 20 yıldır tropikal ürünler çeşitlendirildi ve 40'ın üzerinde tropikal meyve üretimi yapar hale geldik. Bu üretim kapasitesi her geçen gün hızla artıyor. Biz üreticiler bunu üretmekten yorulmuyoruz. İşimizi aşkla yapıyoruz." diye konuştu.

"Muz ve avokadoda kendimize yeter hale geldik"

Hüddoğlu, ürettikleri tropikal meyvenin pazarlanmasının da yeni olduğunu belirterek Anadolu'da yeni tanınmasına rağmen ürünlerinin trend olduğunu kaydetti.

Bu ilginin her yıl üretim kapasitelerinin de artmasına neden olduğunu ifade eden Hüddoğlu, yerli üretimin artmasıyla bazı ürünlerde dışa bağımlılığın azaldığını dile getirdi.

Hüddoğlu, muz ve avokadoda yeterliliğe ulaştıklarını anlatarak "Ana üretimlerimizden muz, avokado yanında ejder meyvesi, mango, çarkıfelek (passiflora), papaya da sırada geliyor. Hatta Alanya'da artık kahve de üretiyoruz. Diğer tropikal meyvelerde de üretim artıyor." ifadelerini kullandı.

İlçede tropikal meyve üretiminin yalnızca büyük çiftçiler değil, hobi bahçeleri ve ev önlerinde de yaygınlaştığını söyleyen Hüddoğlu, Kovid-19 salgınından sonra üretim alanlarında büyük genişleme yaşandığını vurguladı.

Hüddoğlu, Alanya'da 80 bin kişinin tarımla bağlantısının olduğunu, her evin bahçesinde bir tropikal meyve ağacının olduğunu söyledi.

Tropikal meyve üretiminin Kovid-19 salgını sonrasında hızla arttığına işaret eden Hüddoğlu, şöyle devam etti:

"Alanya'da son 7-8 yıldaki tropikal üretim alanları çok arttı. Son 10 yılda 100 kat üretim alanı artan meyveler var. Muz ve avokadonun yanında mango, papaya, çarkıfelek ve ejder meyvesiyle anılan bir bölge olduk. Resmi kayıtlara göre ilçede 5 bin tropikal meyve üreticisi var ama üretici sayısı çok daha fazla. Resmi kayıtlarda 25 bin çiftçi var. 5 kişiden biri tropikal meyve üretiyor ama şunu söylemek de doğru: Bu bölgede 10 çiftçi varsa 8 tanesinin evinin önünde küçük veya büyük tropikal bahçesi var."

Yerli ürünlerin kalitesine de dikkati çeken Hüddoğlu, tüketicilere bölge ürünlerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Bölgede üretilen tropikal ürünlerin lezzetinin ithal ürünlerde olmadığını vurgulayan Hüddoğlu, altyapı projeleriyle üretimi desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hüddoğlu, yeni hal binasının ve sulama altyapılarının tamamlanmasıyla bölge ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlanabileceğini belirterek tropikal meyvenin hak ettiği değere ulaşması için çalıştıklarını ifade etti.

Üreticilerin tropikal meyveye yönelmesinin temel nedenlerinden birinin de sebzeye göre iş gücünün daha az olması olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Alanya, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya'da Tropikal Meyve Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:21:19. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Tropikal Meyve Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.