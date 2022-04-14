Alanya'da yenidünya hasadına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da yenidünya hasadına başlandı

14.04.2022 14:40
Alanya'da yenidünya hasadına başlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Malta eriği veya muşmula olarak da bilinen yenidünya meyvesinin, bahçe ve seralarda hasadına başlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Malta eriği veya muşmula olarak da bilinen yenidünya meyvesinin, bahçe ve seralarda hasadına başlandı.

Turizmin yanında tarımsal üretimle de ön plana çıkan Alanya'da, tropikal meyveler çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. İlçede havaların ısınmasıyla bahçelerde ve seralarda yetiştirilen meyvelerden yenidünyalar toplanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, Alanya'nın yenidünya üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

İlçede geçen yıl yaklaşık 3 bin ton yenidünya üretimi gerçekleştirildiğini belirten Rüzgar, "Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 80'ine yakınını Alanya, 2 bin 400 dekar alanda karşılıyor. Bu yıl yenidünya üretiminde geçen yıla göre artış bekliyoruz." dedi.

İlçede muz, avokadonun ardından en çok üretilen tropikal ürünlerden birinin yenidünya olduğunu aktaran Rüzgar, "Coğrafi işaretin yan sıra kendine özgü tadı ve kokusuyla ülkemiz genelinde haklı bir ün edinen Alanya yenidünyasının uzun zamandır açık alanda üretimi yapılıyor. Son zamanlarda örtü altında da üretilmeye başlandı. İlçemiz aynı zamanda tropikal meyvelerin Ar-Ge merkezi. Tropikal meyvelerin üretimini daha da yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Soğuk hava hasadı geciktirdi

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Sevilgen ise soğuk hava nedeniyle yenidünya hasadının geciktiğini kaydetti.

Geçen yıl mart ayının 20'sinde ilk hasadı yaptıklarına dikkati çeken Sevilgen, "Hasat bu ayın 20'sine kadar hızlanmayacak. Şimdilik 'başak' dediğimiz uç dallarından ürün almaya başladık." dedi.

Muzaffer Yıldız ise 30 yıldır yenidünya üretimi yaptığını dile getirdi.

Bahçesindeki 5 dönüm alanda üretim yaptığını söyleyen Yıldız, rekolteden memnun olduğunu ve her yıl yaklaşık 20 ton ürün elde ettiğini anlattı.

YORUMLAR
500
Alanya yenidünyasında ilk kez örtü altı hasat heyecanı yaşandı Alanya yenidünyasında ilk kez örtü altı hasat heyecanı yaşandı Kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan firari yakalandı Kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Hisarcık, Antalya, Alanya, Malta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alanya'da yenidünya hasadına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:11 Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!
14:10 Dün garson kızları çekmişlerdi bugün sahildeki bikinili kadınları görüntülediler: Pakistanlı sapık yakalandı
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:54:11. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da yenidünya hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement