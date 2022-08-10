Alaşehir Belediyesi çalışanlarından başkana teşekkür ziyareti - Son Dakika
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Alaşehir Belediyesi çalışanlarından başkana teşekkür ziyareti

10.08.2022 11:39
Alaşehir Belediyesi çalışanlarından başkana teşekkür ziyareti

Alaşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler asgari ücrete ara zam çerçevesinde aldıkları zamlardan dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Alaşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler asgari ücrete ara zam çerçevesinde aldıkları zamlardan dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. İşçiler zamlı maaşlarını 15 Ağustos'ta alacaklar.

İşçiler yaşanan ekonomik zorluklar sonrasında Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun girişimleri ile maaşlarına yapılan iyileştirmeden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla her alanda vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Onların refah içerisinde yaşayabilmelerini amaçlıyoruz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle işçilerimizin bu olumsuzluktan etkilenmemeleri için, tüm imkanlarımızı son noktasına kadar zorlayarak, maaşlara zam yaptık. Gönlümüzden daha da iyi maaşlar vermek geçiyor ama bizde bu kurumu yaşatmak zorundayız. İşçilerimize ek protokol ile işçimizin alın terinin karşılığını vermek için elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullandık. İnşallah işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Belediyemizin imkanları arttıkça inşallah daha iyi bir maaş vermeye çalışacağız. Belediye İş sendikası temsilcisi Göksel Sezgin ile yaptığımız sözleşme çerçevesinde işçilerimizin maaşlarına zam yapıldı." dedi.

Yeni iyileştirmeler sonrası Alaşehir Belediyesinde düz işçi maaşı brüt 9 bin 510 TL net 7 bin 382 TL, Zabıta ve Şoför brüt 9 bin 910 TL, net 7 bin 651 TL, Usta brüt 10 bin 610 TL, net 7 bin 853 TL, Operatör tamirci brüt 10 bin 610 TL, net 8 bin 122 TL, Çavuş brüt 11 bin 110 TL, net 8 bin 452 TL oldu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaşehir Belediyesi çalışanlarından başkana teşekkür ziyareti - Son Dakika

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