Manisa'da belediyenin ikramı 8 ton hamsi 1 saatte tükendi

26.02.2026 11:51  Güncelleme: 11:53
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte, şiddetli yağmura rağmen 4 bin vatandaş 8 ton hamsiden faydalandı. Dağıtım, belediye başkanı tarafından gerçekleştirildi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye tarafından Karadeniz'den getirilen 8 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı. Şiddetli yağmura rağmen uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte balıklar 1 saat içinde tükendi.

Alaşehir Belediyesinin organizasyonuyla Karadeniz'den getirilen 8 ton hamsi, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte meydan adeta dolup taştı. Balık kamyonu meydana ulaşmadan önce vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yağmura rağmen yoğun ilgi

Şiddetli yağışa rağmen sıradan ayrılmayan vatandaşlar, dağıtımın başlamasıyla birlikte hamsilere kısa sürede ulaştı. Etkinlik kapsamında kişi başına ortalama 2 kilogram hamsi verildi. Yaklaşık 4 bin vatandaş ücretsiz balık alırken, 8 ton hamsi sadece 1 saat içinde tükendi.

İlk dağıtımı başkan yaptı

Hamsi dağıtımını ilk olarak Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu gerçekleştirdi. Dağıtıma mahalle muhtarları da katılarak vatandaşlara balık ikramında bulundu.

Vatandaşlar etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Karadeniz'i Ege'ye getirdiği için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün iftarı balıkla açacağız" ifadelerini kullandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise daha önce Alaşehir Meydanı'na kar getirdiklerini hatırlatarak, "Bugün de Karadeniz'i getirdik. Dün tutulan 8 ton hamsiyi hemşehrilerimizle buluşturduk. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı büyütmek, ev ekonomilerine katkı sunmak istedik. İnşallah bugün Alaşehir'in her bacasından balık kokuları yükselecek. Afiyet olsun, hayırlı bayramlar" dedi. - MANİSA

