Alaşehir'de asfalt sezonu açıldı

22.03.2026 13:19
Alaşehir Belediyesi, bu yıl 25 kilometrelik asfalt hedefiyle çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi ve vatandaşların memnuniyetini duydu.

Manisa'nın 100 bin nüfusu geçen ilçelerinden biri olan Alaşehir'de belediye tarafından asfalt sezonu açıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Alaşehir Belediyesi bu yıl yaklaşık 25 kilometrelik asfalt hedefiyle çalışmalarına başladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Öküzcüoğlu'na vatandaşlar teşekkür ederek, çalışmalardan çok memnun olduklarını dile getirdi. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu da işçilerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

"Maliyetler artsa da hedefimize ulaşacağız"

Çalışmaların yapıldığı İstasyon Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir'in İstasyon Mahallesi'ndeyiz. Bu mahallemizde doğalgaz çalışmalarını bitirdi. İnternet ve telefon hatları çalışmalarını bitirdi. Yer yer MASKİ'nin altyapı çalışmaları da tamamlandı. Artık bozulan yollarımız yama tutmaz hale gelmişti ve hedefimiz bu sene Alaşehir'e 20-25 kilometre asfalt kazandırmak ve yollarımızı cilalı asfalt haline getirmek. Ortadoğu'daki savaşın, İran savaşının etkilerini hissetmemize rağmen yaklaşık yüzde 100 maliyetlerimiz değişti. Buna rağmen biz hedefimize ulaşmayı umuyoruz. Şu anda Vatan Caddemizi, 1 No'lu Gazi Sokak, 2 No'lu Gazi Sokak ve 3 No'lu Gazi Sokak'ı tren yoluna kadar olan bölümünü, eski Akaçiliğe kadar olan bölümünü önce tamamlayıp hava şartları müsaade ettiği müddetçe bu sezon asfalt sezonumuz olacak ve çalışmalarımız devam edecek. Ben bu vesileyle başta Manisa Büyükşehir Belediyemize ve Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

