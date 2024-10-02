Alaşehir'de Öğrencilere Ekonomik Yemek Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Alaşehir'de Öğrencilere Ekonomik Yemek Hizmeti Başlatıldı

Alaşehir\'de Öğrencilere Ekonomik Yemek Hizmeti Başlatıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde başlayan yeni uygulama ile öğrenciler, Kongre Parkı'nda sadece 80 TL karşılığında 4 çeşit öğle yemeği alabiliyor. Bu hizmet velilerin bütçesine katkı sağlarken, öğrenciler sağlıklı beslenme imkanı buluyor.

02.10.2024 09:54  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye tarafından birçok okula yakın olmasından dolayı Kongre Parkında öğrencilere yönelik öğlen yemeği hizmeti başladı. Bir tost fiyatına 4 çeşit yemeğe ulaşma imkanı bulan öğrenciler ve velileri ise aile bütçelerine katkı sağlayacak olan uygulamadan dolayı Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.

Alaşehir Belediyesi öğrencilere öğlen yemeği hizmeti başlattı. Alaşehir Kongre Parkı'nda hafta içi her gün 4 çeşit yemekten oluşan öğlen yemeği hizmeti verilecek. Her gün tabldot usulü hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, öğrenci kartını göstererek 4 çeşit yemeğe 80 TL gibi cüzi bir rakama ulaşabilecek. Uygulama hem öğrencileri hem de velileri sevindirdi.

"Öğrencilerimize sahip çıkıyoruz"

"Öğrencilerimize sahip çıkıyoruz" sloganıyla başlatılan çalışmanın ilk gününde öğrencilerle buluşan ve öğrencilere ilk yemek servisini yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yeni bir uygulama başlattık. İnşallah beğenirsiniz, menülerimizi takip edin. Her hafta değişik menüler çıkartacağız. Ekonomik bir fiyat olacak. Belki bir sandviç fiyatına olacak. Sizlere 4 çeşit yemek sunacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sağlıklı beslenmenizi istiyoruz. Diyetisyenlerimiz günlük menüleri çocuklarımıza göre düzenleyecekler. Çocukların hem fiziksel, hem de ruhsal gelişimleri beslenmelerine bağlı. Çocuklarımızı dengeli beslemeye çalışacağız. 80 TL gibi bir fiyat alıyoruz, o da bizim maliyetimiz." dedi.

Hem öğrenciler hem veliler mutlu

Yemeğe gelen öğrenciler, "Yemekler çok güzel olmuş, dışarıda bir tost 75-80 TL. Kantinde yiyeceğimiz bir çeşit yemeğe karşılık, burada 4 çeşit, güvenli ve tertemiz yemeği 80 TL'ye yiyoruz. Maddi durumu olmayanlar için çok güzel bir çalışma. Ayrıca okullara yakın bölgelerde güvenilir sosyal tesislerin bulunması bizler için birer şans. Belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz." şeklinde duygularını belirtirken, çocuklarını yemek için Kongre Parkına getiren öğrenci velileri ise şunları söyledi: "Çok güzel bir çalışma olmuş. Öğlen gelirken, çocuğumun isteği olan patates cipsi yaptıracaktım, bir restorana sordum 100 TL dediler. Sadece bir patates cipsi, teşekkür ettim ve almadan, ayrıldım. Çocuğumu alıp buraya geldim. Ama burada o fiyatın altında, güvenli, tertemiz meyvesi, çorbası, pilavı ve ana yemeği 4 çeşit yemek yiyebiliyoruz. Güvenli ve temizliğin yanında fiyat olarak da gayet uygun. Belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Alaşehir, Ekonomi, manisa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de Öğrencilere Ekonomik Yemek Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Öğrencilere Ekonomik Yemek Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement