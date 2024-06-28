Alaşehir'de Sultani Üzüm Bağlarında Yanma - Son Dakika
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Ekonomi

Alaşehir'de Sultani Üzüm Bağlarında Yanma

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaca ünlü Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda aşırı sıcaklıklar nedeniyle büyük zarar meydana geldi. 11-12-13 Haziran'da sıcaklıkların 48 dereceye ulaşması, üzüm tanelerinin yanmasına neden oldu. Çiftçiler, yaprak alma işleminden kaçınmaları ve sulama ile bağ arası sürme gibi işçilikleri gece yapmaları konusunda uyarıldı. Bu durumun üzüm rekoltesini olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

28.06.2024 10:03
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda aşırı sıcaklıklar nedeniyle büyük zarar meydana geldi. 11-12-13 Haziran'da sıcaklıkların 48 dereceye ulaşması, üzüm tanelerinin yanmasına neden oldu.

Alaşehir Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel, çiftçileri yaprak alma işleminden kaçınmaları ve sulama ile bağ arası sürme gibi işçilikleri gece yapmaları konusunda uyardı. Dünyaca ünlü Sultaniye üzümün ihracat merkezi ve en büyük üzüm havzası olan Alaşehir'de 190 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılıyor.

Temmuz'da olması gereken sıcaklar Haziran'da yaşandı

"Yanmalara karşı bağların sulanması, yaprak alınmasının minimum seviyede tutulmalı, salkımı güneşten korumak zorundayız" diyen diyen Süleyman Yüksel, "2024 yılı üretim sezonunda haziran ayında yaşanılan aşırı sıcaklardan kaynaklı bağlarımızda salkımlarda yanmalar ve kurumalar yaşandı. Alaşehir Ticaret Borsası'nın kurmuş olduğu erken uyarı Meteoroloji istasyonlarından alınan verilere göre 11-12- 13 Haziran tarihlerinde 48 dereceleri gören hava sıcaklıkları yaşandı. Bu sıcaklar sebebiyle bazı bağlarımızda salkımlarda yanmalar oluştu. Salkımlarda oluşan bu yanmaların üzüm rekoltemizi de olumsuz yönde etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Son yıllarda yaprak piyasasından gelir sağlayan çiftçilerimiz yaprak toplayarak da ayrı bir gelir elde etmekteler. Normal zamanda temmuz aylarında olması beklenen bu sıcaklıkların, haziran ayında olması ve çiftçilerimizin bağlarından satmak amacıyla yaprak toplaması veya yanlış yaprak alarak üzüm salkımlarının güneşle direk temas halinde bırakıldı. Buda bölge bölge olmak üzere şiddetli yanmalara neden oldu. Alaşehir'de üzüm hasat sezonunu Ağustos ayının ortalarında başlıyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de Sultani Üzüm Bağlarında Yanma - Son Dakika

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