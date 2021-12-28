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Albaraka Türk'ten "Tapu Güvenilir Hesap" uygulaması - Son Dakika

Albaraka Türk'ten "Tapu Güvenilir Hesap" uygulaması

28.12.2021 17:14
Albaraka Türk'ten "Tapu Güvenilir Hesap" uygulaması

Albaraka Türk, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak "Tapu Güvenilir Hesap" uygulamasını müşterilerinin hizmetine sundu.

Albaraka Türk, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak "Tapu Güvenilir Hesap" uygulamasını müşterilerinin hizmetine sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uygulama ile gayrimenkul alış satışlarında nakit taşımaya gerek kalmıyor ve olası dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçiliyor.

Albaraka Türk, "Tapu Güvenilir Hesap" uygulaması ile gayrimenkul alış satış işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Tapu ile satış bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan bu sistem, dolandırıcılık riskini önlüyor, alıcı ve satıcı arasındaki güven problemini ortadan kaldırıyor.

İşlemler, Albaraka Türk İnternet Şubesi üzerinden gerçekleşiyor. Alıcı ve satıcının girdiği bilgiler, tapu sisteminden sorgulanarak eşleştiriliyor ve gayrimenkul bedeli güvenilir hesaba aktarılıyor. Tapu dairesinde devir işleminin tamamlanması ile eş zamanlı olarak tapu ve satış bedeli el değiştiriyor, tapu alıcıya geçerken bedeli olan nakitte satıcının hesabına aktarılıyor. Sürecin tamamı Albaraka Türk internet şubesi üzerinden izlenebiliyor.

"Nakit taşıma riskini ortadan kaldırarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Dijital Kanallar Direktörü Yasemin Aydın, dijital alanda müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Tapu Güvenilir Hesap uygulaması, Türkiye'nin her yerindeki tapu işlemleri için kullanılabilecek. Bu sistem nakit taşıma riskini ve tarafların birbirine olan güven problemlerini ortadan kaldırıyor, gayrimenkul alış satışlarının hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Albaraka Türk müşterisi olmayanların da şubeye gitmeye gerek kalmadan, görüntülü görüşme ile müşteri olabileceklerini ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerini aktaran Aydın, bu sistemin ödemelerin dijitalleşmesi anlamında da önemli bir adım olduğunu ve müşteri ihtiyaçları, beklentileri doğrultusunda farklı çözümler sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Albaraka Türk, Gayrimenkul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk'ten 'Tapu Güvenilir Hesap' uygulaması - Son Dakika Ekonomi


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