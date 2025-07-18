Albaraka Türk'ten Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

Albaraka Türk'ten Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı

18.07.2025 19:22
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Albaraka Türk, Katılım Bankacılığı sektöründe VDMK ihracı için fon kurulumunu tamamladı.

Albaraka Türk, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) işbirliğiyle Katılım Bankacılığı sektöründe ilk kez Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı için TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu'nun kurulumunu tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk ile TMKŞ arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında TMKŞ, "Fon Kurucusu" ve "Operasyon Sorumlusu" olarak görev alacak. Albaraka Türk ise hem "Kaynak Kuruluş" hem de "Hizmet Sağlayıcısı" rolünü üstlenecek.

Katılım Sermaye Piyasalarının gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu adımın, sektörün derinliği, ürün çeşitliliği ve yatırımcı tabanının genişlemesi açısından önemli katkı sunması hedefleniyor.

Kurulan fonla finansman alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi sağlanarak fon kaynakları çeşitlendirilecek ve katılım bankalarının bilançolarının daha verimli şekilde yönetilmesi amaçlanıyor. Bu sayede yatırımcılar da güçlü nakit akışlarına dayalı yeni finansman türlerine erişerek getiri imkanı elde edecek.

"Öncü bankacılık anlayışımıza uygun olarak sektöre yenilikler kazandırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Sermaye Piyasaları, Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, fon kuruluşunun tamamlanmasının ardından, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alacakları tavan onayıyla birlikte menkul kıymetleştirme işleminin, bir yıl boyunca farklı zaman ve vadelerde gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Yıldırım, fon tarafından ihraç edilecek VDMK karşılığında yatırımcılara yapılacak ödemelerin, oluşturulan altyapı sayesinde finansmanlardan elde edilen nakit akışlarına bağlı olarak ve belirlenen itfa tarihlerinde fon tarafından dolaylı aktarım yöntemiyle gerçekleştirileceğini aktardı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu yapı, Türkiye'de VDMK mevzuatı çerçevesinde, dayanak varlıkların riski ve getirisinin katılım finansı prensiplerine uygun şekilde tamamen yatırımcıya devredilerek ihraç edilecek ilk menkul kıymet olma özelliğini taşıyacaktır. Bu yönüyle söz konusu gelişmenin, küresel katılım finans sisteminde kira sertifikalarının dayanak varlıklarıyla olan ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik tartışmalara pratik katkı sağlama çabamızın somut bir çıktısı olduğuna inanıyoruz. Öncü bankacılık anlayışımıza uygun olarak sektöre yenilikler kazandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Albaraka Türk, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk'ten Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı - Son Dakika

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