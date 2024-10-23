Ali Taha Koç GSMA Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ali Taha Koç GSMA Yönetim Kurulu'na Seçildi

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, GSMA Yönetim Kurulu'na seçilerek sektördeki etkisini artırdı.

23.10.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 1995'te küresel mobil operatör standartlarını geliştirmek amacıyla kurulan Dünya GSM Birliği (GSMA) Yönetim Kurulu'na girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatı ve toplumsal değişim için temel teşkil eden yenilikleri keşfetmek ve geliştirmek amacıyla mobil ekosistemi birleştiren birliğin yeni üyesi Turkcell Genel Müdürü Koç, böylece dünyada endüstriye yön veren 26 üyeden biri olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, GSMA'nın, mobil iletişim endüstrisinin paydaşı 1000'den fazla şirketi bir araya getiren ve sektöre küresel ölçekte yön veren bir kuruluş olduğunu belirtti.

Koç, " Türkiye'nin Turkcell'i olarak, geride kalan 30 yılda bir telekom operatörü olmanın çok ötesine geçtik. Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik eden, çok geniş bir yelpazedeki ürün ve hizmetleriyle hayatın her alanına dokunan stratejik öneme sahip bir teknoloji markasına evrildik. İlklere ve çok kritik inovasyonlara imza attık." ifadelerini kullandı.

Turkcell'in sahip olduğu engin tecrübe ve nitelikli insan gücüyle, gelişen vizyonuyla, mobil iletişim sektörünün gelişimine, geleceğine ve dijital dünyaya çok anlamlı katkılar sunacağına yürekten inandığını kaydeden Koç, "GSMA bünyesindeki çalışmalarımızı, sadece Turkcell markasını değil, Türkiye'yi de temsil ettiğimiz bilinciyle sürdüreceğiz. Sektöre yön veren böylesine önemli bir kuruluşun yönetiminde yer almak, büyük bir mutluluk ve gurur. Beni bu anlamlı göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Turkcell, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ali Taha Koç GSMA Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Taha Koç GSMA Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.