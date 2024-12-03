Ali Yalçın'dan Refah Payı Talepleri - Son Dakika
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Ekonomi

Ali Yalçın'dan Refah Payı Talepleri

Memur-Sen Başkanı, kamu görevlileri ve emekliler için refah payı ve adil emekli aylığı istedi.

03.12.2024 12:18
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hakem Kurulu'nun hatalı kararının ve yanlış tavrının cezasını kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz çekmemeli, refah payı artışı ve emekliler için adil emekli aylığı hayata geçirilmelidir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Hakem kurulunun hatılı kararı sonrası gelinen aşamada çözüm refah payıdır. Bugün açıklanan rakamlar ile Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24, yıllık enflasyon yüzde 47,09 ve enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılacak artışın belirlenmesine sadece 1 ay kaldı. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de enflasyonun kamu görevlileri üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiyi görerek, alım gücünün tamirinin sağlanabilmesi için piyasa gerçekliğinin altını çizerek 3'er aylık maaş/ücret artışlarını Kamu İşveren Heyetine sunmuştuk. 1,5 yıl önce toplu sözleşme masasında, bugünün enflasyon oranını doğru görerek tespitlerimizde yine haklı çıktık.

Bugün gelinen noktada, geçim derdi sıkıntısı bitmiş, ekonomik sarsıntı son bulmuş, gelir dağılımında adalet beklenen seviyeye ulaşmış, yüksek faiz, artan kur ve yukarı yönlü fiyat etiketleri durdurulabilmiş değildir. Bu süreci en yoğun şekilde cüzdanlarında hisseden kesimin kamu görevlileri, sabit gelirliler ve emekliler olduğu gerçeği ise halen önümüzde durmaktadır. Hakem Kurulu'nun hatalı kararının ve yanlış tavrının cezasını kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz çekmemeli, refah payı artışı ve emekliler için adil emekli aylığı hayata geçirilmelidir.

Devletin alacakları için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlendiği, maaş/ücret artışlarının ise yüzde 12 olarak öngörüldüğü mevcut durumun yansıması 'gelirler baskılanırsa enflasyon düşecek' görüşünün devam ettiğini göstermektedir. Gelir dağılımının herkes için adil olarak kabul edildiği seviyede ve artan refahtan herkesin hakkını alabildiği zeminde ortaklaşa buluşmak için kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması gerekiyor.

Bunun için refah payına ilave olarak; gelir vergisi oranları yüzde 15'e sabitlenmeli, görev aylığı-emekli aylığı arasındaki makul oran tekrar kurulmalı, 1. dereceye 3600 Ek Gösterge Memur-Sen ile tamamlanmalı, Mühendislik Meslek Kanunu'nun çıkarılmalı, kamudaki teknik personelin sorunları görülmeli, ilave 1 derece, 2015 sonrası göreve başlayan personele de verilmeli, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı sonuçlanmalı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırmalı, personel uygun hizmet sınıfına geçirilmeli, zorunlu emeklilik dayatması son bulmalı, personel alımında ve diğer sınavlarda mülakat kaldırılmalı, şeffaflık sağlanmalı, kadın kamu görevlilerinin beklentileri karşılanmalı, iş-aile hayatı uyumuna katkı sağlayacak politikalar hayata geçirilmeli." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Yalçın, Politika, Ekonomi, Hukuk, Refah, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ali Yalçın'dan Refah Payı Talepleri - Son Dakika

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