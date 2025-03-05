Aliağa Belediyesi Gemi Söküm Sektörüne Önemli Bir Adım Attı - Son Dakika
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Ekonomi

Aliağa Belediyesi Gemi Söküm Sektörüne Önemli Bir Adım Attı

Aliağa Belediyesi Gemi Söküm Sektörüne Önemli Bir Adım Attı

Aliağa'da gemi söküm alanları Aliağa Belediyesi'ne devredildi. Belediye Başkanı Serkan Acar, sektördeki firmalarla toplantılar yaparak sektörün geleceği üzerinde duracak.

05.03.2025 12:38  Güncelleme: 12:45
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İzmir'de Aliağa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren gemi söküm sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir adım attı. Aliağa Gemi Söküm Merkezi'nde bulunan 25 gemi söküm alanının Aliağa Belediyesi'ne devredildiği öğrenildi.

TOKİ'ye ait Aliağa Gemi Söküm Merkezi alanı, önce Emlak Konut'a, ardından da Aliağa Belediyesi'ne devredildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, devir işleminin tamamlanmasının ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın bölgede faaliyet gösteren firmalarla bir araya geleceği öğrenildi.

Toplantılar başlıyor

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 5 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği üye firmalarla bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, devir işlemi sonrası bölgede yürütülecek çalışmalar ve sektörün geleceği ele alınacak. Ayrıca, 6 Mart Perşembe günü saat 17.00'de ise Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği ve hurdacılarla bir araya gelinecek. Bu toplantıda da sektörün ihtiyaçları ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Sektörün geleceği belirlenecek

Aliağa, Türkiye'nin önemli gemi söküm merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölgede faaliyet gösteren firmalar, devir işlemi sonrası belediyenin alacağı kararların sektörün geleceğini doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Aliağa Belediyesi'nin atacağı adımlar, hem çevre düzenlemeleri hem de sektörün ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Aliağa Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde yapacağı toplantılar sonrası detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, belediyenin alacağı kararların hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını umut ediyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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