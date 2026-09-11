ALKÜ serasında ilk mango hasadı Rektör Türkdoğan\'ın katılımıyla yapıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tropik Meyve Araştırma ve Uygulama Serası'nda yetiştirilen mangoların ilk hasadı, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından Kestel Yerleşkesinde kurulan Tropik Meyve Araştırma ve Uygulama Serası, ilk ürünlerini vermeye başladı. Serada yetiştirilen mangoların bu yıl ilk kez hasat edilmesi, üniversitenin tropik meyve yetiştiriciliği alanındaki çalışmalarında önemli bir aşama oldu.

Serada tropik meyve yetiştiriciliği incelendi

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan tarafından Rektör Türkdoğan'a serada uygulanan yetiştirme yöntemleri ve üretilen ürünler hakkında bilgi verildi. Çalışmalar kapsamında Alanya'nın iklim durumları uyum sağlayabilecek tropik ve subtropik türlerin kontrollü durumlarda yetiştirilme durumları araştırılıyor.

İncelemenin ardından Rektör Türkdoğan, serada yetiştirilen mangoların hasadını gerçekleştirdi. Türkdoğan, ALKÜ'nün tarım, teknoloji, sağlık, spor ve eğitim alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Alanya ve bölge tarımı adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yürütülen çalışmaların sonuçlarının çiftçi ve üreticilerle paylaşıldığını belirten Türkdoğan, Alanya'nın tropikal iklimi nedeniyle gerçekleştirilen çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da takip edildiğini söyledi. Serada yetiştirilen kahveden de verimli sonuçlar aldıklarını aktaran Türkdoğan, elde edilen sonuçların üreticilerle paylaşılacağını kaydetti. Seradaki çalışmaların önümüzdeki dönemde artırılacağını belirten Türkdoğan, ilk mango hasadının bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Serada farklı tropik türler yetiştiriliyor

ALKÜ Tropik Meyve Araştırma ve Uygulama Serası'nda mango dışında avokado, ejder meyvesi (pitaya), kahve ve muz gibi ekonomik değeri yüksek tropik ve subtropik bitkiler de yetiştiriliyor. Çalışmalar kapsamında farklı türlerin bölge durumları gelişimi, verim potansiyeli, sulama ve yetiştirme durumları ile kontrollü ortam durumları adaptasyonları değerlendiriliyor. Sera ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarına imkan sağlayan bir eğitim ortamı olurken, akademik çalışmaların yürütülebileceği bir araştırma altyapısı olarak da kullanılıyor.

Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, beraberindeki Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, akademisyenler Doç. Dr. Burak Saltuk, Doç. Dr. Fırat Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Salih Kumbul ile Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kazanır ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Volkan Avcu ile serayı gezdi.