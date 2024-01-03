ALKÜ ve ALTSO arasında genişletilmiş iş birliği protokolü imzalandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) arasında genişletilmiş iş birliği protokolü imzalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) arasında kapsamlı bir iş birliğine gidiliyor. Bu amaç ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile ALTSO Başkanı Eray Erdem; istihdam, söyleşi, toplantı, eğitim ve kişisel gelişim konularını kapsayan bir protokol imzaladı. Protokol, turizm programları mezun ve öğrencilerinin her yıl turizm işletmelerinde istihdamı ve istihdam öncesi sektörel eğitimleri konusunda yapılacak faaliyetlerin usul ve esaslarını da kapsıyor. Yine protokol kapsamında, 7-8 Mart tarihlerinde, ALKÜ bünyesinde gerçekleştirilecek olan Kariyer Zirvesi 7. İstihdam Fuarı'nı ALKÜ, Alanya Üniversitesi ve ALTSO olarak birlikte yürütecek. İmzalanan protokole, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın ile Prof. Dr. Mehmet Kılıç katıldı.

"İş birliği çalışmalarımızı yeniliyoruz"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ise ALTSO ile devam eden iş birliği çalışmalarının kapsamını genişlettiklerini ifade ederek "Bugün ALTSO başkanımız ile iş birliği çalışmalarını yeniliyoruz. Özellikle turizm alanında; turizm mezunu ve öğrencilerimizin istihdamı ve istihdam öncesi eğitimleri konusunda önemli bir protokol imzaladık. Bu protokolün canlılıkla devam edebilmesi için başkanımız Eray Bey'in de heyecanlı ve istekli olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Burada esas nokta aynı konuda, aynı dertte bir olabilmek. Bir işi yapabilmek adına birleşmek önemli. Bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır derler, o yüzden sayın başkanıma bu kıymetli vakitlerini ve eforunu bize ayırdığını için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Eğitim çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz"

Protokol töreninde konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALKÜ ve Alanya Üniversitesi ile yapılan iş birliği çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Erdem, "Her şeyin başı eğitim anlayışından hareketle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemiz ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Bugün aslında bir protokol içerisinde iki protokol imzaladık diyebiliriz. Bir tanesi 7-8 Mart tarihlerinde üniversitemiz bünyesinde yapılacak olan Kariyer Zirvesi ve İstihdam Fuarı ile ilgili. İmzaladığımız protokol ile birlikte Kariyer Zirvesi 7. İstihdam Fuarı'nı ALKÜ ve Alanya Üniversitesi ile birlikte yürüteceğiz. Protokolümüz kapsamında ayrıca "Diploma Sizden, İş Bizden" projemizi genişlettik. Onunla ilgili de sağ olsun Rektör Hocamız atandıktan sonra birkaç kez üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Daha verimli olabilmesi için kapsamını genişletip bugün yeniledik. Ben şimdiden ALKÜ ve Alanya Üniversitesi Rektörlerimize ve ekiplerine, iş insanlarına verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Protokolümüz Alanya'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

ALKÜ kariyer merkezi ile öğrenciler nokta atışı yapacak

ALKÜ Turizm Fakültesi ve ALTSO Turizm MYO öğrencileri için yapılan protokol kapsamına ALKÜ Kariyer Merkezi de dahil edildi. Kariyer Merkezi'nin dahil edilmesiyle mezun olan veya öğrenime devam eden öğrenciler, ALTSO üyesi turizm işletmeleriyle kolaylıkla irtibata geçebilecek. Protokol kapsamında, öğrencilerin istihdamı ile ilgili süreçlerin yönetiminde üniversite adına koordinasyonu Kariyer Merkezi sağlayacak. Öte yandan protokol kapsamında turizm sektörünün başarılı isimleri ve mesleğin duayenlerinin öğrencilerle bulaşarak öğrencilerin mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik söyleşi, toplantı ve eğitim gibi etkinlerin düzenlenmesi de yer aldı. - ANTALYA