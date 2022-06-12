Alkumru Baraj Gölü'nde kafeslerde yılda 200 ton alabalık yetiştiriliyor - Son Dakika
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Alkumru Baraj Gölü'nde kafeslerde yılda 200 ton alabalık yetiştiriliyor

12.06.2022 11:21

Siirt'te Botan Barajı üzerinde kurulan Alkumru Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığıyla yetiştirilen alabalıklar çevre illere gönderiliyor.

Siirt'te Botan Barajı üzerinde kurulan Alkumru Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığıyla yetiştirilen alabalıklar çevre illere gönderiliyor.

Şirvan ilçesi Taşlı köyü mevkisinde baraj gölünde 8 yıl önce kurulan 10 kafeste, her yıl yaklaşık 200 ton gökkuşağı alabalığı yetiştiriliyor.

Kentte bu alanda gerçekleştirilen ilk yatırımla ve emekle yetiştirilen alabalıklar, ilçedeki alabalık tesislerinin ihtiyacını karşılıyor, çevre illere de satışı yapılıyor.

Kafes balıkçılığı yapan Serdar Carlık, AA muhabirine, 2014 yılında gerçekleştirdikleri yatırım sayesinde önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını söyledi.

Yıllık 200 ton kapasiteye sahip olduklarını dile getiren Carlık, "Bu da ortalama olarak 200 bin yavru alabalığa denk geliyor. Eylül ayında yavrularımızı buraya getiriyoruz. Haziran ayına kadar büyütüp satışını yapıyoruz." dedi.

İl içinden olduğu gibi il dışından da gelen talepleri karşıladıklarını anlatan Carlık, "Çoğunlukla Van'dan balık üreticileri gelip balık alıyor. Çevre illerden Batman ve Şırnak'tan da müşterilerimiz var. Balık seven insanlar bundan vazgeçemiyor. İşlerimiz iyi gidiyor, memnunuz." bilgisini paylaştı.

Mehmet Carlık da tekneyle kafeslerin bulunduğu yere günde iki defa giderek balıkların bakımını yaptıklarını aktardı.

"Sabah saat 08.00 ve öğleden sonra saat 16.00 gibi olmak üzere günde iki kez gelip yemlerini veriyoruz. Her gün düzenli olarak gerekli bakımları yapıyoruz" diyen Carlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrollerin düzenli yapıldığını bildirdi.

Bölgede kafes balıkçılığı yaygınlaşacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Nurettin Gül ise kentin kafes balıkçılığı açısından oldukça verimli yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Ilı su Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın faaliyete geçmesiyle bölgenin dört bir tarafının sularla çevrili hale geldiğini aktaran Gül, bu sayede baraj göllerinde kafes balıkçılığının geliştiğini dile getirdi.

Gerekli çalışmalar tamamlandığında kafes balıkçılığı faaliyetlerinin artacağını bildiren Gül, kafes balıkçılığının yaygınlaşarak ekonomiye önemli katkı sunacağına dikkati çekti.

" Alkumru Barajı'nda kurulan kafes balıkçılığı tesisinde yavru balık üretimi yapılıyor. Bu ve buna benzer tesislerin bölgeye büyük katkısı var. Çetin, Alkumru, Kirazlık gibi diğer barajların yapımıyla yeni tesislerin hayata geçmesi istihdama katkı sağlayacak. Barajlarda kafes balıkçılığına yatırım yapmak isteyenlere yönelik destek veriliyor" ifadesini kullanan Gül, bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin kurumlarına başvurması gerektiğini kaydetti.

Alkumru Baraj Gölü'nde kafeslerde yılda 200 ton alabalık yetiştiriliyor
Alkumru Baraj Gölü'nde kafeslerde yılda 200 ton alabalık yetiştiriliyor
Alkumru Baraj Gölü'nde kafeslerde yılda 200 ton alabalık yetiştiriliyor
Alkumru Baraj Gölü'nde kafeslerde yılda 200 ton alabalık yetiştiriliyor

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alkumru Baraj Gölü'nde kafeslerde yılda 200 ton alabalık yetiştiriliyor - Son Dakika

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