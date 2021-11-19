Allianz'dan gençlere tamamlayıcı sağlık sigortası kampanyası

Allianz, 31 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek "TSS Gençlik Kampanyası" ile 18- 25 yaş arasındaki gençleri yılda 100 TL'den başlayan fiyatlarla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi yaptığını açıkladı.

Allianz, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konforunu gençlere uygun maliyet avantajı ile sunduğunu duyurdu. TSS Gençlik Kampanyası kapsamında 18 ile 25 yaş arasındaki gençler, 31 Ocak 2022 tarihine kadar yılda 100 TL'den başlayan fiyatlarla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olabiliyor.

SAĞLIK SİGORTASINA DAİR FARKINDALIK ARTIYOR

Kampanya ile ilgili değerlendirmede bulunan Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, gençlerde sigorta farkındalığını artırmanın ve onlarla bağ kurmanın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Özdemir, "Sağlık bilinci ve sağlık sigortasının önemi konusundaki farkındalık giderek artıyor. 'Sağlık' en güçlü olduğumuz alanların başında geliyor ve bu branşta müşterilerimiz bizden, onları çok daha iyi tanımamızı, özel hizmetlerle onların her zaman yanında olmamızı bekliyor. Allianz olarak gençlerimizin de her daim yanındayız. Bu nedenle onlara, TSS ürünümüzden uygun maliyetlerle faydalanma imkanı sunuyoruz. Kampanya ile gençlerimiz yılda 100 TL'den başlayan fiyatlarla TSS'nin avantajlarından yararlanırken, ürünümüzün özelliği gereği limitsiz yatarak tedavi imkanına da kavuşacak" diye konuştu.

"SEKTÖR TSS SAYESİNDE SAĞLIK SİGORTASIYLA TANIŞMAMIŞ YEPYENİ BİR HEDEF KİTLEYE ULAŞTI"

"Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), özel sağlık sigortasına sahip olmak isteyen ancak bütçe ayıramayan, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK anlaşmalı özel hastaneleri tercih edenler için uygun bir ürün olması nedeniyle tercih ediliyor" diyen Okan Özdemir, "Sektörümüz bu ürünle, daha önce hiç sağlık sigortası ile tanışmamış yepyeni bir hedef kitleye ulaştı. Allianz olarak TSS ürününde anlaşmalı kurum ağımızı sürekli zenginleştiriyoruz. Tüm salgın hastalıkları da kapsayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz 2021'de de en popüler sağlık sigortası ürünü olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.