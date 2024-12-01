Allianz Türkiye'ye Çifte Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

Allianz Türkiye'ye Çifte Ödül

Allianz, yapay zeka projesiyle IDC ve Future of AI zirvelerinde ödül kazandı.

01.12.2024 13:46
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Allianz Türkiye, "Yapay Zeka Tabanlı Hayat ve Emekliliğe Hazırlık" modeliyle hem IDC Türkiye CIO Zirvesi'nde hem de Future of AI & Cloud Zirvesi'nde ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre veri analitiği stratejilerini ve yatırımlarını, müşteri memnuniyetini artırmak, daha bilinçli iş kararları almak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla kullanan Allianz Türkiye, bu strateji kapsamında hayata geçirdiği projelerle başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor.

Dijital dönüşüm ve yenilik odaklı çalışmalarıyla hizmetlerini sürekli geliştiren Allianz Türkiye, yapay zeka ve veri analizi teknolojileri kullanarak hayata geçirdiği hayat ve emeklilik alanındaki projesiyle iki ayrı zirveden ödül aldı.

Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarıyla, bireysel emeklilik müşterilerinin birikimleri, hayat ürünü ve teminat ihtiyacı konularında derin analizler yapan ve öngörüler geliştiren, elde ettiği verilerle de müşterilerine gelecek planlamaları sunan "Yapay Zeka Tabanlı Hayat ve Emekliliğe Hazırlık" projesi, IDC Türkiye CIO Zirvesi'nde "En İyi Müşteri Deneyiminin Geleceği" kategorisinde ikincilik ödülüne sahip oldu. Proje, bulut bilişim ve yapay zekayla gerçekleştirilen yenilikleri ve başarıları ödüllendiren Future of Cloud & AI Ödülleri 2024 Zirvesi'nde de "En İyi Makine Öğrenmesi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Proje çıktılarının desteğiyle Allianz müşterilerinin emeklilik döneminde ihtiyaçları olacak düzenli geliri, mevcut birikim ve tasarruflarıyla ne ölçüde sağlayabileceklerinin, yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri olumsuzluklardan kaynaklanan finansal risklerinin net ve çarpıcı bir şekilde kendilerine gösterilmesi hedefleniyor.

Bu sayede toplumun birikim ve teminat konularındaki farkındalık oranının artması, halkın emeklilik dönemine ve risklere karşı finansal açıdan daha hazırlıklı hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, cloud, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye'ye Çifte Ödül - Son Dakika

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