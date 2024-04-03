Geçen yıl Alman belediyeler 2011'den sonra ilk kez bütçe açığı verdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), belediyelerin bütçelerine ilişkin 2023 öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya'da belediyeler ve belediye birlikleri geçen yıl 6,8 milyar avro bütçe açığı verdi. Böylece, belediyelerde 2011'den bu yana ilk kez bütçe açığı görüldü.
Açıklamada, "2011'den 2022'ye kadar, federal ve eyalet hükümetlerinin kendi vergi gelirleri ve Kovid-19 salgını sırasında yerel yönetimleri desteklemek için geçici olarak artırılan tahsisatlar yoluyla belediyelerin her zaman bütçe fazlası vardı. 2022'de belediyeler yine de 2,6 milyar avro bütçe fazlası vermişti." ifadesi kullanıldı.
Belediyelerin harcamaları geçen yıl yüzde 12 artışla 364,9 milyar avroya yükselirken, sosyal harcamaların yıllık yüzde 11,7 artışla 76 milyar avroya ulaşması dikkati çekti.
1 Ocak 2023 itibarıyla vatandaşlık parası ve sosyal yardımlar artırılırken, Ukrayna'dan mültecilerin vatandaşlık parası almaya hak kazanması da sosyal harcamaların artışına katkıda bulundu. Buna karşılık, diğer sığınmacılara yapılan harcamalar yüzde 7,9 azalarak 3,7 milyar avroya düştü.
Ülkede belediyelerin gelirleri yüzde 9 artarak 358,1 milyar avroya ulaşırken, bütçe açığı 6,8 milyar avro oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Alman Belediyeleri 2011'den Sonra İlk Kez Bütçe Açığı Verdi - Son Dakika
İran'da Nevruz tatili ile Ramazan ayının çakışması nedeniyle Trabzon'da İranlı turist hareketliliği beklenen düzeyde olmadı. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, turizm hareketliliğinin önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtti.
Rus sağlık şirketleri, İstanbul'da düzenlenecek Expomed Eurasia Fuarı'nda ürünlerini tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Fuarda medikal cihaz, ekipman ve teknoloji üreticileri de yer alacak. Rus ihracatçı ve yetkililer, fuar kapsamında çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, çiftçilerle bir araya gelerek üreticilere tarımsal desteklemeler ve pazarlama konularında bilgi verdi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde çilek üretiminin ardından organik böğürtlen bahçeleri de artış gösteriyor. Çiftçilere 42 bin ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı ve ayrıca sıvı organik gübre de dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürü, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının 87. yılı ve Karabük'ün il oluşunun 29 yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'KARDEMİR'i Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?