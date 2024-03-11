Alman Demir Yolları, makinistlerin grevini durdurmak için mahkemeye başvurdu

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) yolcu trenlerinde makinistlerin yarın başlatacağı grevin durdurulması için Frankfurt İş Mahkemesine başvurduğunu bildirdi.
Alman Demir Yolları'ndan yapılan açıklamada, Alman Makinistler Sendikası'nın (GDL) yarın başlatacağı grevi durdurmak amacıyla Frankfurt iş mahkemesine ihtiyati tedbir kararı için acil bir başvuru yapıldığı belirtildi.
Alman Demir Yolları, GDL'nin 22 saat önceden grev kararı almasını eleştirerek, makinistlerin son 4 ay içinde 6'ncı kez yapılacak grevini "yolcu ve yük hizmetini kesintiye uğratacağı" gerekçesiyle yasal olarak engellemek istiyor.
Frankfurt İş Mahkemesi, Alman Demir Yolları'nın geçen yıl aynı talebini reddetmişti.
Alman Makinistler Sendikasından (GDL), dün yapılan açıklamada, Alman Demir Yolları ile ücret ve çalışma saatleri konusunda devam eden anlaşmazlıkta son 4 ay içinde 6'ncı kez grev kararı alındığı belirtilmişti.
İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 11 Mart'ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde de 12 Mart'ta saat 02.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 13 Mart saat 02.00'da sona ereceği aktarılmıştı.
Vardiyalı çalışma sürelerinin 35 saate inmesi isteniyor
Makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 7 Mart'ta 35 saatlik, 9 Ocak'ta 2 günlük ve 7 Aralık'ta 24 saatlik uyarı grevine gitmişti. Makinistler 24 Ocak'ta da 6 günlük grev yapmıştı.
Alman Demir Yolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışmıştı. GDL'ye bağlı makinistler, daha önce de 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.
Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.
GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.
Alman Demir Yolları ise makinistlerin maaşlarına ağustos ayından itibaren ortalama yüzde 4,8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.
Alman Demir Yolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.
Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) demir yolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurdu.
Ülkede bazı siyasetçiler gelecekte uzun süreli grevlerin önlenmesi için yasaların değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.
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