Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alman İhracatı Tehlikede: Rota Değişimi Zorunlu

15.04.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BDI ve Deloitte raporu, Alman sanayisinin ihracatında düşüş öngörüyor, stratejik değişim şart.

Alman Sanayicileri Federasyonu (BDI) ile denetim ve danışmanlık firması Deloitte tarafından hazırlanan raporda, Alman sanayisinin ihracatının küresel jeopolitik gerilimler ve artan korumacılık politikaları nedeniyle ciddi baskı altında olduğu ve bunun "rota değişimi"ni zorunlu kıldığı belirtildi.

BDI ile Deloitte'un "Jeopolitik Baskı ve Yeni Fırsatlar Arasında Alman İhracatı" başlıklı raporu yayımlandı.

Raporda, Almanya'nın en stratejik iki pazarı olan Çin ve ABD'ye yönelik ihracatın gelecek 10 yıl içinde kalıcı olarak gerileyeceği öngörüldü.

Eski ekonomik model sona erdi

Alman ekonomi modelinin temel direklerini oluşturan "Rusya'dan ucuz enerji, Çin'e karlı ihracat ve düşük savunma harcamaları" döneminin sona erdiği ifade edilen raporda, stratejik bir rota değişikliği yapılmaması durumunda Alman ekonomisinin kalıcı bir durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Raporda, makine mühendisliği, elektrik-elektronik, kimya ve otomotiv sektörlerini kapsayan sanayi ihracatının Çin'e yıllık ortalama yüzde 1,7, ABD'ye ise yüzde 1,5 oranında azalacağının tahmin edildiği belirtildi.

Çin ve ABD pazarlarındaki kaybın telafi edilmesi için serbest ticaret anlaşmalarının hızlandırılması gerektiği, özellikle AB ile Güney Ortak Pazarı, Endonezya ve Hindistan arasındaki ticari köprülerin kritik önemde olduğu ifade edildi.

Raporda, gelecek 10 yılda ihracat artışının Endonezya'da yüzde 5,2, Hindistan'da yüzde 3,9 ve Çin hariç en önemli 10 Asya pazarında ortalama yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Avrupa pazarı ve kimya sektöründe potansiyel sürüyor

Alman şirketlerinin, iç pazar konumundaki Avrupa'nın potansiyelini hala hafife aldığı savunulan raporda, Fransa'nın 2025 itibarıyla Almanya'nın ikinci büyük ihracat pazarı haline geldiği, Polonya'nın ise güçlü büyüme performansıyla Alman sanayisi için temel itici güçlerden biri olmaya devam edeceği kaydedildi.

Raporda, sektörel bazda bakıldığında kimya endüstrisinin, özel kimyasallara yönelik yüksek talep sayesinde yıllık yüzde 2 büyüme öngörüsüyle "kesintisiz artış" beklenen tek büyük sanayi kolu olarak öne çıktığına işaret edildi.

Alman şirketlerinin rekabet gücünü korumak adına ürün yelpazesini Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlara hızla uyarlaması ve dayanıklı tedarik zincirleri kurması gerektiği belirtilen raporda, Ukrayna'nın yeniden inşasının gelecekte Alman sanayi uzmanlığı için önemli bir ekonomik fırsat sunabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:40:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.