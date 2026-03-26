Alman İhracatında Karamsarlık

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki çatışmalar, Alman ihracat beklentilerini olumsuz etkiledi. Talep zayıflıyor.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle yayılan çatışmalar nedeniyle Alman ihracatçılar arasındaki iyimser hava yerini karamsarlığa bıraktı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mart ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, şubatta 2,7 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, martta eksi 0,9 puana indi. Böylece endeks, üç aylık artışın ardından mart ayında geriledi.

Ifo Ekonomik Tahmin Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İran'daki savaş, ihracatçılar arasındaki belirsizliği ciddi oranda artırdı. Birçok şirket, kritik satış pazarlarında talebin zayıflamasından endişe ediyor." ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, gelecek aylarda ihracatın seyrinin büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmaların gidişatına bağlı olacağını belirtti.

Alman ihracatçılar, yıla zayıf bir başlangıç yapmıştı

Makine mühendisliği ile metal üretimi ve işleme alanlarında durağanlık sürerken, kağıt, basım ve kimya endüstrilerinde ihracatın azalmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle kimya sektörü, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle ağır bir baskı altında bulunuyor.

Bu tabloya rağmen otomotiv sektörü, ihracatta "önemli bir ivme" bekliyor. Ifo verilerine göre, dış pazara odaklı bu sektörün beklenti barometresi Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, Alman ihracatçılar, Çin ve Avrupa'dan gelen talebin azalmasıyla yıla zaten zayıf bir başlangıç yapmıştı. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ocak ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalarak 130,5 milyar avroya geriledi. Bu rakam, Mayıs 2024'ten bu yana kaydedilen en sert düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:05:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.