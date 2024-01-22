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Alman Makinistler Sendikası, Deutsche Bahn ile yapılan ücret artışı görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandı - Son Dakika
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Alman Makinistler Sendikası, Deutsche Bahn ile yapılan ücret artışı görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandı

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dördüncü kez grev kararı aldı. GDL, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demiryollarında çalışan makinistlerin 6 günlük uyarı grevine gideceğini duyurdu. Yeni grev, ücret anlaşmazlığına yönelik son 3 ay içindeki dördüncü grev olacak. Almanya'daki demir yolu grevleri, ülkenin ekonomik sorunlarına da katkıda bulunuyor.

Alman Makinistler Sendikası, Deutsche Bahn ile yapılan ücret artışı görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandı
22.01.2024 - 13:15,
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Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından son 3 ay içinde dördüncü kez grev kararı aldı.

GDL'den yapılan açıklamada, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demiryollarında çalışan makinistlerin 6 günlük uyarı grevine gideceği belirtildi.

İş bırakma eyleminin yük trenlerinde yarın yerel saat ile 18.00'de, yolcu trenlerinde de 24 Ocak'ta saat 02.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 29 Ocak saat 18.00'de sona ereceği belirtildi.

Yeni grev, Alman Demiryolları ile GDL arasındaki ücret anlaşmazlığına yönelik son 3 ay içindeki dördüncü grev olacak.

Açıklamada, "Deutsche Bahn, üçüncü ve sözde iyileştirilmiş teklifiyle, önceki uyumsuzluk ve çatışma rotasını sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uzlaşma isteğinden eser yok." denildi.

Makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 9 Ocak'ta 2 günlük ve 7 Aralık'ta 24 saatlik uyarı grevine gitmişti. Alman Demiryolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışmıştı.

GDL'ye bağlı makinistler, daha önce de 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Alman Demiryolları ise makinistlerin maaşlarına ağustos ayından itibaren ortalama yüzde 4,8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.

Aynı zamanda, Alman Demiryolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi sanayi üretiminde düşüş gibi zayıf makroekonomik veriler, alışılmışın dışında yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve koalisyon hükümetine yönelik artan eleştirilerle karşı karşıya kalırken, ülke çapındaki demir yolu grevleri Almanya'nın artan ekonomik sorunlarına da katkıda bulunuyor.

Kaynak: AA
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