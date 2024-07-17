Alman Sanayisinin Birikmiş Siparişleri Mayısta Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Sanayisinin Birikmiş Siparişleri Mayısta Geriledi

Almanya'da otomotiv sektöründeki gerileme nedeniyle birikmiş siparişler, mayısta yüzde 0,4 azalarak beşinci ay üst üste düşüş gösterdi. Sektördeki tedarik sorunları nedeniyle otomotiv sektörünün birikmiş siparişleri uzun süre yükselmiş olsa da şu anda yeni siparişlerin zayıf olmasıyla birlikte azalmaya başladı.

17.07.2024 11:43
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Alman sanayisinin birikmiş siparişleri, mayısta otomotiv sektöründe gerilemenin etkisiyle yüzde 0,4 azalarak aylık düşüşünü art arda beşinci aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin imalat sektöründe birikmiş siparişlere ilişkin geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin imalat sanayisinde birikmiş siparişlerin mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalmasıyla art arda beş ay düşüş görüldü.

Söz konusu siparişler geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 geriledi.

Otomotiv sektöründe birikmiş siparişlerin mayısta nisana göre yüzde 0,8 düşerek art arda gerilemesini 16 aya taşıması dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sırasında tedarik zinciri sorunları nedeniyle otomotiv sektörünün birikmiş siparişleri, özellikle yarı iletkenlerin tedarikinde sorunlar yaşandığında çok keskin bir şekilde yükselmişti.

Sektörde, yeni siparişler şu anda zayıf olduğu için biriken siparişler kademeli olarak azalıyor.

Bilgi işlem ekipmanı, elektronik, optik ürünler ve metal ürünler imalatı sektörlerinin birikmiş siparişlerinde mayısta yüzde 0,9'luk bir düşüş görülürken, elektrikli ekipman üreticilerinin sipariş birikimi yüzde 1 arttı.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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