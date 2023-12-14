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Alman Silahlı Kuvvetleri, Airbus Helicopters'tan 82 adet H145M helikopteri satın alacak - Son Dakika
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Alman Silahlı Kuvvetleri, Airbus Helicopters'tan 82 adet H145M helikopteri satın alacak

Alman Silahlı Kuvvetleri, Airbus Helicopters ile 82 adet H145M helikopteri satın almak üzere sözleşme imzaladı. Sipariş, aynı zamanda 7 yıllık destek hizmetlerini de içeriyor ve teslimatlar gelecek yıl başlayacak ve 2028 yılına kadar devam edecek. H145M'ler, Alman ordusunun Tiger saldırı helikopterleri filosunun yerini alacak.

Alman Silahlı Kuvvetleri, Airbus Helicopters\'tan 82 adet H145M helikopteri satın alacak
14.12.2023 - 15:48,  Güncelleme: 15:48
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Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr), Airbus Helicopters ile 82 adetlik çok rollü H145M helikopteri satın almak üzere sözleşme imzaladığı bildirildi.

Airbus'tan yapılan açıklamaya göre, Alman Silahlı Kuvvetleri, 62 kesin sipariş, 20 opsiyon olmak üzere toplam 82 adetlik H145M için Airbus Helicopters satın almak için anlaşma imzaladı.

Anlaşma, aynı zamanda 7 yıllık destek hizmetlerini de içeriyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin 82 adetlik yeni siparişi, Airbus Helicopters'in H145M helikopterleri için şimdiye kadarki en büyük siparişi olarak kayıtlara geçerken, söz konusu siparişe ilişkin teslimatların gelecek yıl başlaması ve 2028 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

H145M'ler Alman ordusunun ağır Tiger saldırı helikopterleri filosunun yerine geçecek.

Kaynak: AA
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Savunma, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman Silahlı Kuvvetleri, Airbus Helicopters'tan 82 adet H145M helikopteri satın alacak - Son Dakika
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