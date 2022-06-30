Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor - Son Dakika
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Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor

30.06.2022 11:15
Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor

Alman enerji firması Uniper, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesi ve bunun sonucunda gaz fiyatlarının artması nedeniyle 2022 için kar tahminini düşürdü ve olası kamu yardımı konusunda Alman hükümetiyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Alman enerji firması Uniper, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesi ve bunun sonucunda gaz fiyatlarının artması nedeniyle 2022 için kar tahminini düşürdü ve olası kamu yardımı konusunda Alman hükümetiyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Uniper'den yapılan açıklamada, 16 Haziran'dan beri Gazprom'dan sözleşmeyle kararlaştırılan gaz miktarının yalnızca yüzde 40'ının alındığı belirtildi.

Şirket, daha önce açıkladığı 2022 malı yılı için faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazanç (FAVÖK) tahmini ve düzeltilmiş net kar tahminini aşağı yönlü revize etti.

Alman hükümetiyle kredi ve öz sermaye yatırımları gibi likiditeye yönelik olası istikrar önlemleri hakkında görüşmelerde bulunduğunu duyuran Uniper'in hisseleri, dün borsada yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

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Gazprom hisseleri temettü ödememe kararı sonrasında yüzde 27 değer kaybetti Gazprom hisseleri temettü ödememe kararı sonrasında yüzde 27 değer kaybetti
Kaynak: AA

Gazprom, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor - Son Dakika
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