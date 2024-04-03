Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisinde büyüme krizi nedeniyle eleştirildi

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Alman ekonomisinde büyüme krizini ele alış biçimi nedeniyle eleştirerek, "Önceki dönemde bazı yanlış kararlar alınmış olsa bile, bu iki yıl kayıp yıllardı." ifadesini kullandı.
Russwurm, Alman Süddeutsche Zeitung'a verdiği röportajda, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu Alman koalisyon hükümetinin iki yılına ilişkin, "Elbette federal hükümet bizim için önemli bir diyalog ortağı. Ancak, iş dünyasının konumuna bakarsanız, şunu söylemek zorundasınız: Önceki dönemde bazı yanlış kararlar alınmış olsa bile, bu iki yıl kayıp yıllardı." değerlendirmesini yaptı.
Alman ekonomi ve maliye bakanlarıyla düzenli olarak görüştüklerini ifade eden Russwurm, Alman başbakanının iş dünyasının 10 somut reform önerisine cevap vermeyerek ekonomideki durumun ciddiyetini "hafife aldığını gösterdiğini" savundu.
Russwurm, ekonomi politikasındaki başarısızlıkların bir sonucu olarak ülkede ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını belirterek, Almanya'nın benzer ülkelere ve AB komşularına kıyasla sürekli pazar payı kaybettiğini vurguladı.
Almanya'nın bir "sanayi, ihracat ve inovasyon" ülkesi olduğunu vurgulayan Russwurm, şunları kaydetti:
"Alternatifsizlikten dolayı sanayileşmiş bir ülke, çünkü sadece turizm ve hizmetlerle yaşayamayız, dünyanın en ucuzu olamayız ve Avrupa'nın finans merkezi haline gelemedik. İhracat ülkesi, çünkü ihtiyacımız olan ya da istediğimiz birçok ithalatı karşılayabilmek için ihracattan elde edilen gelire ihtiyacımız var. Anahtar kelime ham madde. ve bir inovasyon ülkesi, çünkü inovasyon yoluyla bir başlangıç yapmadan, dünya pazarında maliyet seviyemize uygun fiyatlara ulaşacak ihraç ürünlerine sahip olamayız."
Alman ekonomisi resesyonun eşiğinde
Bu arada, Alman ekonomisi, geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 küçülmüştü.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 21 Mart'ta Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurmuştu. Ülke ekonomisi, eğer Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse, art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.
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