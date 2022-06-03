Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı

Almanya'da asgari ücreti saatlik 9,82 eurodan 12 euroya çıkaran yasa tasarısı kabul edildi. Zam sonrası saatlik asgari ücret temmuz ayında 10,45 euroya ekim ayında ise 12 euroya yükseltilecek.

"SATIN ALMA GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ücret artışının özellikle Almanya'nın doğusundaki birçok kadın ve işçi de dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişinin gördüğü en büyük artış olabileceğini söyledi. Heil yapılan zamla ilgili, "Artan asgari ücret satın alma gücünü artıracak ve Almanya'da ulusal ekonominin uzun vadede daha verimli olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ZAM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLDU

Almanya'da zorunlu asgari ücret uygulaması 2015 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiş, işveren ve sendikalardan oluşan Asgari Ücret Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ücrette artırımlara gidilmişti. Son olarak yıl başında 9,82 euro olarak belirlenen asgari ücretin 1 Temmuz'da 10,45 euroya çıkarılması öngörülüyordu. Koalisyon hükümeti ise Komisyon önerilerinin dışına çıkarak bir kereliğine yasal düzenleme yoluyla zamda uzlaşmıştı.

Almanya'da şu anda yaklaşık 6,2 milyon insanın saatte 12 eurodan daha az bir ücretle çalıştığını belirtiliyor.