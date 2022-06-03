Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı

03.06.2022 23:27

Almanya'da yıl başında 9,82 euroya olarak belirlenen saatlik asgari ücret, temmuzda 10,45 euroya, ekimde ise 12 euroya yükseltilecek. Böylelikle ülkede 1 yıl içinde asgari ücrete 3. kez zam yapılmış oldu.

Almanya'da asgari ücreti saatlik 9,82 eurodan 12 euroya çıkaran yasa tasarısı kabul edildi. Zam sonrası saatlik asgari ücret temmuz ayında 10,45 euroya ekim ayında ise 12 euroya yükseltilecek.

"SATIN ALMA GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ücret artışının özellikle Almanya'nın doğusundaki birçok kadın ve işçi de dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişinin gördüğü en büyük artış olabileceğini söyledi. Heil yapılan zamla ilgili, "Artan asgari ücret satın alma gücünü artıracak ve Almanya'da ulusal ekonominin uzun vadede daha verimli olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ZAM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLDU

Almanya'da zorunlu asgari ücret uygulaması 2015 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiş, işveren ve sendikalardan oluşan Asgari Ücret Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ücrette artırımlara gidilmişti. Son olarak yıl başında 9,82 euro olarak belirlenen asgari ücretin 1 Temmuz'da 10,45 euroya çıkarılması öngörülüyordu. Koalisyon hükümeti ise Komisyon önerilerinin dışına çıkarak bir kereliğine yasal düzenleme yoluyla zamda uzlaşmıştı.

Almanya'da şu anda yaklaşık 6,2 milyon insanın saatte 12 eurodan daha az bir ücretle çalıştığını belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü

Asgari Ücret, Almanya, Zam, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
22:43 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
22:07 AK Partili Korkmaz Karaca'nın lüks araç içinde verdiği poz tepki çekince gönderi anında kaldırıldı
20:51 Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti Roma'da evlendi
21:13 ABD istihbaratı Putin'in kanser tedavisi gördüğünü paylaştı
20:45 Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları 15-18 Haziran'da alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 23:36:28. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement