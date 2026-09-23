Almanya'da bileşik PMI eylülde 53,8'e çıktı, hizmet PMI 5 aylık daralmayı bitirdi - Son Dakika
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Almanya'da bileşik PMI eylülde 53,8'e çıktı, hizmet PMI 5 aylık daralmayı bitirdi

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Almanya'da imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, eylülde 2 puan artarak 51,8'den 53,8'e yükseldi. Endeks geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü; hizmet PMI 52,9'a çıkarak 5 aylık daralmayı sonlandırdı.

Almanya'da??????? özel sektör faaliyetleri, eylülde bir önceki aya göre 2 puan artarak 53,8'e yükseldi.

S&P Global, Almanya'nın eylül ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, eylülde bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak 51,8'den 53,8'e yükseldi.

Geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini gören endekse ilişkin piyasa beklentisi, verinin 51,8 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.

Ekonomide büyüme ve daralmayı ayıran 50 puan eşiğinin üzerinde gelen bu veri, Nisan 2023'ten bu yana görülen en güçlü ekonomik faaliyet artışına işaret etti.

Eylül ayında hizmet sektörü PMI, bir önceki aydaki 49,7 seviyesinden 52,9'a çıkarak son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 5 aydır devam eden daralma sürecini noktaladı.

İmalat sanayi PMI ise 54,3'ten 53,8'e gerilese de büyüme bölgesinde kalmaya devam etti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Alman işletmeleri, enflasyon cephesindeki yeni baskılara rağmen eylül ayında dirençli olduklarına dair yeni sinyaller verdi. Hizmet sektörü, Orta Doğu'daki savaşın patlak vermesinin ardından yaşanan durgun dönemin ardından nihayet imalat sektörüne katılarak yeniden büyüme bölgesine döndü." ifadelerini kullandı.

Smith, artan girdi maliyetlerinin enerji ve yakıt fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını, buna rağmen yeni sipariş girişlerinin iş gücü piyasasını desteklediğini belirtti.

Alman ekonomisi

Öte yandan, Alman ekonomisi, İran'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek yeniden zemin kazandı.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin yarattığı olumsuz iklime rağmen, yapay zeka ile savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Birçok ekonomi enstitüsü, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,4'e yükseltirken, Alman hükümeti şu an için yüzde 0,5'lik bir büyüme öngörüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Almanya ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseltti. Yükselişte yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Kaynak: AA
EkonomiAlmanyaFinansDünyaSon Dakika

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