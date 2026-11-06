Almanya'da DAX yüzde 1,92 düşerek haftalık kazançlarını sildi - Son Dakika
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Almanya'da DAX yüzde 1,92 düşerek haftalık kazançlarını sildi

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Yapay zeka ve yarı iletken hisselerindeki sert satış dalgası ve makroekonomik belirsizlikler Avrupa borsalarını düşüşle kapattırdı. Kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 kayıpla 648,01 puana inerken, Almanya'da DAX yüzde 1,92 gerileyerek haftalık kazançlarını sildi.

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yapay zeka ve yarı iletken sektörlerinde yaşanan sert satış dalgası, artan riskten kaçınma eğilimi ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşlerle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,05 değer kaybederek 648,01 puana geriledi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,92 azalışla 25.820,36 puana gerileyerek haftalık kazançlarının tamamını sildi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 kayıpla 10.673,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybederek 8.139 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,90 düşüşle 50.052,96 puana çekilirken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 kayıpla 19.369,50 puan oldu.

Teknoloji hisselerinde satış

Analistler, ABD ara seçimlerinin ardından piyasalarda oluşan iyimserlik havasının kısa sürede dağıldığını belirtti.

Demokratların seçim başarısının ardından Washington'ın yapay zeka sektörüne yönelik daha katı düzenlemeler getireceği ve büyümenin önüne yeni engeller çıkaracağı korkusu, küresel teknoloji hisselerinde satışa neden oldu.

New York borsasında teknoloji yoğunluklu Nasdaq 100 endeksi perşembe günü Kovid-19 pandemisinden bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı.

S&P 500 endeksindeki şirketlerin piyasa değerinden sadece 40 dakika içinde 2 trilyon dolar silindi. Satış dalgası Asya'ya da sıçrayarak Japon Nikkei endeksinde yüzde 7'yi bulan kayıplara yol açtı.

Bugün ise ABD borsalarında teknoloji hisselerinde tepki alımları gözlendi.

Öte yandan, ABD'den gelen güçlü istihdam raporu, enflasyon endişelerinin gölgesinde kaldı. Analistler, ekim ayı enflasyonunun yüzde 4'e yükselebileceğini öngörerek, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırmak zorunda kalabileceğine ve bunun teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkati çekiyor.

Şirket bazlı gelişmelerde, JP Morgan'ın notunu "nötr"e düşürdüğü Munich Re hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Daimler Truck ise karını artırmasına rağmen yatırımcıları ikna edemeyerek günü yüzde 3'ün üzerinde kayıpla kapattı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,606 düşüşle 1,115 seviyesine gerilerken, petrol fiyatları haftanın son gününde hafif yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 99 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatı ise yüzde 0,6 yükselişle 91 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA
Yapay ZekaAlmanyaEkonomiFinansSon Dakika

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