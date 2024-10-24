Almanya'da Ekonomik Gerileme Azaldı

Ekonomi

Almanya ekonomisindeki gerileme, ülkenin hizmet sektöründe faaliyetlerin artmasıyla ekim ayında azaldı.

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekim ayı öncü verileri açıklandı. Buna göre, ülkede eylülde 47,5 puan olan bileşik PMI, ekimde 48,4 puana yükselerek, son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Temmuz 2024'ten beri faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında bulunan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, 47,6 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da ekimde 50,6'dan 51,4 puana yükselerek, son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti 50,6'da kalması yönündeydi.

İmalat sanayisi PMI ise söz konusu ayda 40,6'dan 42,6 puana çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Alman ekonomisinde yılın son çeyreğine başlangıcın beklenenden daha iyi olduğunu belirterek, "Hizmet sektörü daha hızlı büyüdüğü ve imalat sektöründe üretim bir önceki aydaki kadar daralmadığı için, dördüncü çeyrekte pozitif ekonomik büyüme oldukça mümkün." ifadesini kullandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Öte yandan Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel rüzgarlar ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ifo 5 Eylül'de ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra, Uluslararası Para Fonu (IMF) da 22 Ekim'de yayımladığı raporda yüzde 0,2'den yüzde sıfıra düşürmüştü.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen ülke ekonomisi, 3. çeyrekte de küçülme olması halinde 2 çeyrek üst üste küçüldüğü için teknik resesyona girmiş olacak. Ülke ekonomisi 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de resesyon yaşamıştı.