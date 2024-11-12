Almanya'da Enflasyon Ekim'de Yüzde 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Enflasyon Ekim'de Yüzde 2'ye Yükseldi

Almanya'da gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ekim enflasyonu yüzde 2'ye çıktı.

12.11.2024 14:50
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Almanya'da açıklanan nihai veriler, gıdanın ve hizmetlerin daha pahalı gelmesinin etkisiyle enflasyonun ekimde yüzde 2'ye çıktığını teyit etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı nihai verilerini yayınladı.

Buna göre, Almanya'da eylülde yüzde 1,6 ile yaklaşık üç buçuk yılın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2'ye yükseldi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "Ekim 2024'te özellikle gıda fiyatlarındaki artışlar ve hizmetlerde devam eden ortalamanın üzerindeki fiyat artışları enflasyonu yukarı yönlü baskılayan unsurlar oldu. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki gelişme, önceki aylara kıyasla daha az güçlü olsa da Ekim 2024'te de enflasyonu düşürdü." ifadelerine yer verildi.

Bu arada ülkede yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 2,3 olarak kayıtlara geçerken, gıdanın aylardır en büyük fiyat belirleyicisi olması dikkati çekiyor.

Zeytin yağında yıllık yüzde 28,1 ve et ve et ürünlerin de yüzde 0,2 artış görüldü. Eğitim hizmetleri yüzde 5,2 ve konaklama hizmetleri yüzde 6,1 arttı.

Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 5,5 düştü. Ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 0,8 ve elektrik fiyatları yüzde 5,5 geriledi.

Almanya'da enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon ise eylülde yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefini hatırlatarak, Almanya'da da fiyatların "ECB'nın hedefi kapsamında artmaya devam ettiğine" dikkati çekti.

Öte yandan, Avro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyon oranı, bölgede enflasyon eğilimleri açısından özellikle önemli görülüyor. Alman hükümeti, geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2,2'ye, 2025'te ise yüzde 2'ye düşeceğini öngörüyor. Hükümet, enflasyonun 2026'da ise yüzde 1,6 düzeyinde olacağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Enflasyon Ekim'de Yüzde 2'ye Yükseldi - Son Dakika

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