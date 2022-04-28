Almanya'da enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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Almanya'da enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesinde

28.04.2022 16:36
Almanya'da enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya'da, öncü verilere göre, nisan ayında enflasyon yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Almanya'da, öncü verilere göre, nisan ayında enflasyon yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 7,4 ile 1981 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede kaydedildi.

Ülkede bir önceki ayda (mart) enflasyon yüzde 7,3 artış kaydetmişti.

Son verilere göre, ülkede AB uyumlu TÜFE ise nisan ayında yıllık bazda yüzde 7,8'e yükseldi.

Destatis açıklamasında, nisan ayında TÜFE'nin aylık bazda ise yüzde 0,8 artış kaydettiği bildirildi.

Enerji fiyatlarının nisan ayında yıllık bazda yüzde 35,3, gıda fiyatlarının ise yine yıllık bazda yüzde 8,5 artış kaydettiği bildirilen açıklamada, "Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı. Yüksek enflasyon oranında önemli bir etkisi oldu." ifadelerine yer verildi.

Ülkede benzer seviyede yüksek enflasyon oranları en son, Irak ile İran arasındaki Birinci Körfez Savaşı'nın bir sonucu olarak petrol fiyatlarının da keskin bir şekilde artması nedeniyle 1981 sonbaharında kaydedilmişti.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'nın gıda perakende sektöründeki neredeyse tüm şirketler gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.

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Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da Aquila, Zeplin Şehri Friedrichshafen'da Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Almanya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Almanya'da enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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