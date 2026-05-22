Almanya'da Havacılık Vergisi İndirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Havacılık Vergisi İndirildi

22.05.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, havacılık sektörünü desteklemek için bilet vergisini düşürdü; federal bütçede kayıp bekleniyor.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), havacılık sektörünü desteklemek amacıyla bilet başına alınan havacılık vergisinin temmuz ayından itibaren düşürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyi onayladı.

Perşembe akşamı geç saatlerde kabul edilen düzenleme uyarınca vergi oranları, Mayıs 2024 seviyelerine çekilecek.

Uluslararası havayolu şirketleri, Almanya'daki havalimanı harçları ve vergilerinin yüksekliğinden uzun süredir şikayet ediyor, ülkedeki uçuş ağlarını daraltma tehdidinde bulunuyordu.

Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki kabinenin nisan ayında onayladığı bu adım, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin, önceki hükümet tarafından 2024'te yapılan vergi artışını geri çekme vaadini de yerine getiriyor.

Havalimanı harçlarına ek olarak havayolu şirketlerine yüklenen vergide, uçuş mesafesine göre bilet başına 2,50 ila 11,40 avro indirim yapılacak.

Söz konusu indirimin uçak biletlerini doğrudan ucuzlatıp ucuzlatmayacağı, havayolu şirketlerinin bu tasarrufu yolculara yansıtıp yansıtmayacağına bağlı olacak.

Sektör uzmanları, son dönemde jet yakıtı fiyatlarında yaşanan keskin artışlar nedeniyle indirimin bilet fiyatlarına yansımasını şüpheli görüyor.

Alman hükümetinin havacılık sektörüne nefes aldırmak amacıyla attığı bu adım, devlet bütçesinde yüz milyonlarca avroluk gelir kaybına da yol açacak.

Yasa taslağındaki projeksiyonlara göre, vergi indirimi nedeniyle federal bütçede bu yılın ikinci yarısı için 170 milyon ila 185 milyon avroluk gelir açığı oluşması bekleniyor. Sonraki yıllarda ise devletin yıllık vergi kaybının 355 milyon avroya ulaşacağı ve bu açığın 2030 yılına kadar kümülatif olarak artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Havacılık Vergisi İndirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:15:04. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Havacılık Vergisi İndirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.