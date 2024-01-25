 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Düşüyor

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenindeki düşüş, beklentilerin aksine bu yılın ilk ayında da devam etti. Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ocakta 85,2 puana gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Hizmet ve ticaret sektörlerinde mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerde kötüleşme görüldü. Alman ekonomisi resesyona saplanmış durumda.

Almanya\'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Düşüyor
25.01.2024 - 13:29,
Abone Ol

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenindeki düşüş, beklentilerin aksine bu yılın ilk ayında da devam etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı ocak ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da 2023 Aralık ayında revize edilerek 86,3 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle ocakta 85,2 puana geriledi. Böylece endeks, düşüşünü beklentilerin aksine ikinci aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin 86,7 puana yükseleceği yönündeydi.

Ifo Beklentiler Endeksi 84,2 puandan 83,5 puana, Mevcut Durum Endeksi de 88,5 puandan 87 puana geriledi.

Ifo anketinde, hizmet ve ticaret sektörlerinde mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerde ocak ayında bir kez daha karamsar olduğunu vurgulayarak, "Alman ekonomisi resesyona saplanmış durumda." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüksek enflasyonun alışılmışın dışında satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ekonomide devam eden küçülmeden çıkmak için mücadele eden Almanya'da bu yıl için ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor.

Ifo, ülke için bu yıla ilişkin büyüme tahminini federal hükümetin kemer sıkma önlemleri nedeniyle dün yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye indirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ekonomi, Almanya, Aralık, Münih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Düşüyor - Son Dakika


17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59
Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
15:54
Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor Ümit Özdağ'dan gazeteciye "Ulan Afgan mısın, otur yerine" uyarısı! Tepki yağıyor

Son Dakika
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
15:54 Ümit Özdağ'dan gazeteciye "Ulan Afgan mısın, otur yerine" uyarısı! Tepki yağıyor
15:52 Engin ve Dilan Polat çiftinin tutukluklarına devam kararı verildi
15:41 Hindistan'da iyileşmesi için Ganj Nehri'ne sokulan kanser hastası çocuk boğularak öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 18:28:26. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement