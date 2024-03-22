Almanya'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Martta Arttı

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni martta beklentilerin üzerinde yükseldi.
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı mart ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Almanya'da şubatta 85,7 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki iyileşmesinin etkisiyle martta 87,8 puana yükseldi. Böylece endeks, artışını ikinci aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin 86 puana yükseleceği yönündeydi.
Ifo Beklentiler Endeksi 84,4 puandan 87,5 puana, Mevcut Durum Endeksi de 86,9 puandan 88,1 puana yükseldi.
Ifo anketinde, hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerde iyileşme görüldüğü belirtildi.
Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerinde martta daha az kötümser olduğunu vurgulayarak, "Alman ekonomisi ufukta ışık görüyor." ifadesini kullandı.
Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.
Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dün Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurmuştu.
Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmıştı.
Ülke ekonomisi, eğer Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse, art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.
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