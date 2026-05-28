Almanya'da İşgücü Talebi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da İşgücü Talebi Yükseldi

28.05.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayında Almanya'nın işgücü talebi arttı; özellikle imalat sanayi 3 yıl sonra ilk kez büyüdü.

Almanya'da şirketlerin işgücü talebi, mayıs ayında toparlandı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkedeki personel talebinin bir göstergesi olan BA İş Endeksi (BA-X) mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre BA-X, mayısta geçen aya kıyasla 1 puan artarak 103 puana yükseldi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise 3 puanlık artış gösterdi.

İmalat sanayisinde 3 yıl sonra ilk artış

Mayısta kamu sektörü, bankacılık, inşaat ve sağlık sektörlerinden gelen açık iş pozisyonu bildirimleri, geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. İmalat sanayisinde ise üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez iş gücü talebinde artış kaydedildi.

Buna karşın, diğer birçok sektörde açık iş ilanlarının sayısı geriledi. Düşüşün özellikle geçici istihdam büroları (konsept işçilik), konaklama ve ağırlama sektörü ile bilişim ve iletişim alanlarında keskin olması dikkati çekti.

İş endeksi, BA'ya kayıtlı iş başvurularına dayanıyor.

Öte yandan Federal İş Ajansı, mayıs ayına ilişkin resmi iş gücü piyasası verilerini yarın kamuoyuyla paylaşacak.

Analistler, yılın bu dönemi için işsizlik oranlarında hafif bir düşüş yaşanmasının mevsimsel olarak normal olduğunu belirtiyor. Nisanda 3 milyon 8 bin olarak kayıtlara geçen işsiz sayısının, aralık ayından bu yana ilk kez 3 milyon sınırının altına gerileyebileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İşgücü Talebi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

15:47
Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’ın transferine engel
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 16:29:20. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da İşgücü Talebi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.