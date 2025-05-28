Almanya'da İşsizlik Oranı Sabit Kaldı

Almanya'da işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkenin mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da nisan ayında yüzde 6,3 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta değişmedi. Piyasa beklentileri de Almanya'da işsizlik oranının değişmemesi yönündeydi.

Öte yandan, mayıs ayında Almanya'da işsiz sayısı 34 bin artışla 2,96 milyon oldu.