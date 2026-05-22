Almanya'da Konut İnşaatında Durgunluk

22.05.2026 11:05
2022'de tamamlanan konut sayısı, 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Durgunluk sürüyor.

Almanya'da geçen yıl tamamlanan yeni konut sayısı, 2012 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyerek inşaat sektöründeki durgunluğu gözler önüne serdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut inşasına ilişkin 2025 yılı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tamamlanan daire sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 (45 bin 400 adet) azalarak 206 bin 600'e düştü. Böylece konut üretimi, 200 bin 500 konutun tamamlandığı 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Sektörde üst üste ikinci yıl keskin bir düşüş kaydedilirken, yeni konut yapımı 2024'te de yüzde 14,4 gerilemişti. Bu düşüş dalgası, yıllık ortalama 294 bin konutun inşa edildiği 2021-2023 döneminin ardından geldi. Almanya'da düşük faiz dalgasının desteğiyle 2009 yılında 159 binle dip yapan yeni konut sayısı, 2020 yılında 306 bin 400'e ulaşarak tarihi rekor kırmıştı.

Verilerde öne çıkan diğer bir husus ise ruhsat alımı ile projenin tamamlanması arasında geçen sürenin uzaması oldu. Almanya'da bir konutun ortalama inşaat süresi 2020 yılında 20 ay iken, bu süre 2024'te 26 aya, geçen yıl tamamlanan projelerde ise ortalama 27 aya yükseldi.

Diğer taraftan, geçen yıl yapı ruhsatları yüzde 10,6 artarak 238 bin 100'e çıksa da onaylanmış ancak henüz tamamlanmamış projeleri kapsayan "inşaat stoku" 760 bin 700 seviyesinde sabit kaldı.

Ekonomik araştırma kuruluşları, konut üretimindeki düşüş eğiliminin bu yıl da sürmesini bekliyor. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), bu yıl sonu itibarıyla tamamlanan yeni proje sayısının 185 bine kadar gerileyeceğini öngörüyor.

Bu arada, ülkede konut inşaatı sektörü, yüksek faiz oranları, onay prosedürlerinin çok karmaşık olması ve yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle bir süredir krizde bulunuyor.

Almanya'da konut sorununu çözmek için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu eski trafik ışığı koalisyon hükümeti, her yıl 100 bini sosyal konut olmak üzere 400 bin konut inşa etmeyi taahhüt etmişti.

Ekonomi, Emlak

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
