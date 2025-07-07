Almanya'da Sanayi Üretimi Beklentileri Aştı

Almanya'da sanayi üretimi, mayısta otomotiv ve ilaç sektörlerindeki güçlü büyüme sayesinde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak beklentileri aştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin mayıs ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 ile ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti mayısta durgunluk yaşanması yönündeydi.

Veriler, mayısta önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,4 arttığını ortaya koydu. Bu artış büyük ölçüde, yüzde 4,9 büyüyen otomotiv ile yüzde 10,8 büyüyen enerji sektörlerindeki üretimlerden kaynaklandı. İlaç sektöründeki yüzde 10'luk artış da genel sonuç üzerinde olumlu bir etki oluşturdu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 4,1 artarken, ara malı üretimi yüzde 2,1 azaldı.

Mayısta tüketim malları üretiminde yüzde 0,5 ve inşaatta ise yüzde 3,9 düşüş görüldü.

Aylık yüzde 1,4 düşüş olarak açıklanan nisanda ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,6 düşüş olarak revize edildi.

Yüksek belirsizlik

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi, nisanda ABD'nin gümrük vergisi açıklamalarının bir sonucu olarak geçici bir gerileme yaşadıktan sonra, yılın başından bu yana gözlenen artış eğilimini sürdürüyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, bundan sonraki gelişmeler yüksek belirsizlikle karakterize edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İnşaat sektöründe derinleşen durgunluk kaygı verici

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman inşaat sektöründe derinleşen durgunluğun kaygı verici olduğunu belirterek, "Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin bu sektördeki faaliyetler üzerinde olumlu bir etkisi olmadığı açıktır. Bu durum, indirimlerin kısa vadeli faiz oranlarını etkilemesine karşın uzun vadeli faiz oranlarını etkilememesinden de kaynaklanıyor." yorumunu yaptı.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Bu arada Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde her ne kadar yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetse de ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken analistler, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.