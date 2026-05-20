Almanya'da Sürücü Belgesi Reformu
Almanya'da Sürücü Belgesi Reformu

20.05.2026 19:49
Bakanlar Kurulu, sürücü belgesi alma sürecini dijitalleştirerek maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, sürücü belgesi alma sürecini dijitalleşme ve bürokratik engellerin azaltılması yoluyla daha ekonomik hale getirmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı.

Almanya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun, sürücü belgesi (ehliyet) alma sürecini kolaylaştıran ve maliyetleri düşürmeyi amaçlayan kapsamlı ehliyet reformu yasa tasarısına onay verdiği duyuruldu.

Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sürücü belgesi maliyetlerinin genellikle birkaç bin avroyu bulduğunu belirtti.

Schnieder, "Dijitalleşme, serbestleşme ve daha fazla şeffaflığın bir araya getirilmesiyle gelecekte maliyetler önemli ölçüde düşürülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, Almanya'da binek araç sürücü belgesi almanın ortalama maliyeti mevcut durumda 3 bin 400 avroyu buluyor.

Yeni düzenlemelerin 2027 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanıyor

Söz konusu tasarı, Almanya'da ehliyet almanın "daha uygun fiyatlı ve modern" hale getirilmesini amaçlıyor.

Onaylanan tasarı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan somut değişikliklerle sürücü kursları, daha fazla dijital teorik ders sunabilecek ve öğretim yöntemlerini seçmekte özgür olacak.

Zorunlu özel direksiyon dersi sayısı azaltılacak; kursiyerlere ebeveyn gibi belirlenen refakatçiler eşliğinde özel araçlarla pratik yapma imkanı tanınacak.

Mevcut durumda 1100'den fazla soru barındıran teorik sınav soru kataloğu üçte bir oranında azaltılacak.

Hükümetin kabul ettiği yasa tasarısı, Federal Meclis ve Federal Konsey onayına sunulacak. Düzenlemelerin 2027 başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

