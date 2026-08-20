Almanya'da Üretici Fiyatları Beklentileri Aştı

Almanya'da üretici fiyatları temmuzda yıllık bazda yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da üretici fiyatları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3, aylık bazda ise yüzde 1,1 arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının temmuzda yıllık bazda yüzde 2,7, aylık bazda yüzde 0,5 yükselmesi yönündeydi. Verilerin beklentilerden yüksek gelmesi dikkati çekti.

Böylece Almanya'da üretici fiyatlarındaki yıllık artış temmuzda Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Üretici fiyatlarında temmuzda görülen artışın temel nedeni ara malı fiyatlarının yüzde 5,4 yükselmesi oldu. Enerji fiyatları da yıllık bazda yüzde 3 arttı.