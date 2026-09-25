Almanya'da VW ve Audi'ye ait 1 milyon araçta direksiyon kilitlenme riski saptandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da VW ve Audi'ye ait 1 milyon araçta direksiyon kilitlenme riski saptandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi, VW ve Audi'ye ait yaklaşık 1 milyon araçta direksiyonun kilitlenmesine yol açan üretim hatası saptandığını duyurdu. VW Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf ve Audi Q3 modelleri için resmi servislere başvurulması gerekiyor.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), ülkede Volkswagen ve yan kuruluşu Audi'ye ait yaklaşık 1 milyon aracı etkileyebilecek, direksiyon sisteminin kilitlenmesine yol açan ciddi üretim hatası saptandığını duyurdu.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, söz konusu araçların direksiyon mekanizmasındaki bir vidanın kırılması, sürüş esnasında direksiyon kontrolünün tamamen yitirilmesine neden olabiliyor.

Yaşanabilecek olası kazaların ve riskin ortadan kaldırılması için direksiyon cıvatasının paslanmaya karşı daha dayanıklı yeni bir parça ile değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Milyonlarca araç inceleme altında

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından geri çağırma ve teknik inceleme kapsamına giren marka, model ve üretim tarihlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Buna göre, Volkswagen Grubu bünyesinde 24 Eylül 2013 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen VW Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy ve Golf modelleri kronik arıza riski taşıyor.

Söz konusu teknik aksaklığın dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon, Almanya'da ise 900 binin üzerinde aracı etkilemesi bekleniyor.

Benzer bir teknik problemin Audi Grubu'nda da saptandığı bildirildi.

31 Ekim 2017 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında banttan indirilen Audi Q3 modellerini kapsayan sözkonusu arıza, dünya genelinde yaklaşık 700 bin, Almanya'da ise 58 bin 555 aracı doğrudan ilgilendiriyor.

Alman makamları ve otomotiv üreticileri, sürücü güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu durum karşısında, listedeki araçlara sahip vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına en kısa sürede resmi yetkili servislere başvurması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak: AA
GüvenlikOtomobilAlmanyaEkonomiGüncelAudiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
İstanbul’da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı İstanbul'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 13:24:21. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da VW ve Audi'ye ait 1 milyon araçta direksiyon kilitlenme riski saptandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei