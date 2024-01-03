 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da Yenilenebilir Enerjinin Payı 2023'te Yüzde 55'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Yenilenebilir Enerjinin Payı 2023'te Yüzde 55'e Ulaştı

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesindeki payı 2023 yılında yüzde 55'e çıktı. Geçen yıl ülkede toplam elektrik üretimi azalırken, yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik miktarı arttı. Almanya, yeşil enerjinin 2030'a kadar enerji karışımının yüzde 80'ini oluşturmayı hedefliyor.

Almanya\'da Yenilenebilir Enerjinin Payı 2023\'te Yüzde 55\'e Ulaştı
03.01.2024 - 16:03,  Güncelleme: 16:10
Abone Ol

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesinde payı 2023'te yüzde 55 oldu.

Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), 2023'e ilişkin elektrik üretim verilerini içeren bir rapor yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl ülkede toplam elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9,1 azalarak 448,5 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise yüzde 5,3 gerileyerek 456,8 kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Söz konusu yılda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı ise 2022'ye göre yüzde 7,5 artarak 233,7 milyar kilovatsaate yükseldi.

Geçen yıl yenilenebilir enerjinin elektrik şebekelerindeki payı, 2022'deki yüzde 48,42'den yüzde 55'e çıktı.

Ülkenin toplam elektrik üretimi içinde payı en yüksek yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi oldu.

Deniz rüzgar enerjisi üretimi yüzde 18 artarak 118,7 milyar kilovatsaate ulaştı. Güneşten elektrik üretimi ise değişmeyerek 55,2 milyar kilovatsaat oldu.

Kömür gibi konvansiyel enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimi yüzde 24 azalarak 197,2 milyar kilovatsaate gerilerken, doğal gazdan elektrik üretimi ise yüzde 31,3 arttı.

Almanya, yeşil enerjinin 2030'a kadar enerji karışımının yüzde 80'ini oluşturmasını istiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Yenilenebilir Enerjinin Payı 2023'te Yüzde 55'e Ulaştı - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Yenilenebilir Enerjinin Payı 2023'te Yüzde 55'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement