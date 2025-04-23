Almanya Ekonomisi Daralma Yaşıyor

Almanya'da özel sektörün faaliyetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik endişelerin iş dünyasının güvenini baskılaması nedeniyle nisanda yeniden daralma bölgesine girdi.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) nisan ayı öncü PMI verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede martta 51,3 olan bileşik PMI, nisanda 49,7'ye geriledi.

Dört aydır ilk defa faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 seviyesinin altına düşen bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi de nisanda 50,4'e gerilemesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da nisanda 50,9'dan 48,8'e gerileyerek son 14 ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 48,3'den 48'e düştü.

Açıklamada, "Almanya'da özel sektörün faaliyetleri, ABD'nin tarifelerine yönelik endişelerin ve belirsizliğin iş dünyasının güveni ve talebi üzerindeki baskısı nedeniyle nisanda yeniden daralma bölgesine girdi." denildi.

Firmaların büyüme beklentilerinin nisanda son altı ayın en düşük seviyesine gerilediği belirtilen açıklamada, iş gücü piyasasının baskı altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'nın ihracata dayalı büyüme modelinin bazı ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu söylenebilir. Ancak ABD'nin gümrük vergisi politikası henüz imalatta büyük bir düşüşe neden olmadı." ifadelerini kullandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Öte yandan, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi.

Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından ekonominin durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.

Öte yandan 23 Şubat'ta yapılan federal seçimlerin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin kurulması konusunda anlaşma sağladı.

CDU/CSU ve SPD'nin ön görüşmelerde ekonomiyi canlandırmak ve savunma harcamalarını artırmak için mali paket konusunda anlaşması son zamanlarda yatırımcıların 2026 yılı için ekonomik beklentilerini yükseltmişti.

Söz konusu anlaşma altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılmasını kapsıyordu.

Ancak çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.