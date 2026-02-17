Almanya Ekonomisinde Kırılgan Toparlanma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Ekonomisinde Kırılgan Toparlanma

17.02.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın ekonomik güven endeksi şubat ayında gerileyerek kırılgan bir toparlanma sinyali verdi.

Almanya'da yatırımcı ve analistlerin geleceğe yönelik iyimserliği şubat ayında ivme kaybederek, ekonomide "kırılgan toparlanma" sinyali verdi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat sonuçlarını açıkladı.

Buna göre endeks, şubatta önceki aya göre 1,3 puan geriledi.

Ocakta 59,6 puan olan endeks, şubatta 58,3 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin şubatta 65 puana yükselmesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise şubatta önceki aya göre 6,8 puan artarak eksi 65,9 puan oldu.

Şubat ayı verileri, sektörler bazında farklılaşan bir tabloyu ortaya koydu. Makine mühendisliği ve kimya gibi ihracat odaklı sektörlerde 2025 sonu sipariş verilerinin etkisiyle güçlü iyileşmeler kaydedildi.

Buna karşın bilgi teknolojileri, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde beklentilerin negatif yönde gelişmesi dikkati çekti.

"Alman ekonomisi kırılgan bir toparlanma aşamasında"

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini ancak bu sürecin henüz istikrar kazanmadığını vurguladı.

Wambach, "Alman ekonomisi kırılgan bir toparlanma aşamasında. Özellikle sanayi sektörü ve özel yatırımlardaki yapısal zorluklar hala ciddiyetini koruyor. Sosyal güvenlik sistemlerinde beklenen reformlar, Almanya'nın bir yatırım merkezi olarak cazibesini artırmak için stratejik fırsat olarak kullanılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler ise ZEW endeksindeki bu hafif düşüşü bir kriz sinyali olarak değil, hızlı bir yükseliş sonrası yaşanan doğal dengelenme olarak gördü.

DekaBank Ekonomisti Andreas Scheuerle, durumu "Küçük bir gerileme, daha fazlası değil." şeklinde tanımladı.

Deutsche Bank Research Başekonomisti Robin Winkler, güven endeksinin 2022 başındaki (Rusya-Ukrayna savaşı öncesi) seviyelerde istikrar kazandığına işaret etti.

Avro Bölgesi'nde endeks geriledi

Bu arada, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri şubatta kötüleşti.

Söz konusu gösterge, şubatta önceki aya göre 1,4 puan azalarak 39,4 puana indi.

Avro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum değerlendirmesi de şubatta arttı. Mevcut Durum Endeksi, 4,5 puan artarak eksi 13,6 puana çıktı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisinde Kırılgan Toparlanma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:22:10. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya Ekonomisinde Kırılgan Toparlanma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.