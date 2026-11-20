Almanya Maliye Bakanlığı, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin geleceğine yönelik politika önerileri geliştirmek amacıyla kapsamlı bir diyalog süreci başlatıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu girişimle ülkede büyüme ve refahın nasıl güvence altına alınacağı, ileriye dönük maliye politikalarının bu süreçte nasıl bir rol oynayabileceği sorularına yanıt aranacağı belirtildi.

Almanya'nın halihazırda pek çok alanda kendini yeniden keşfettiği, ülkede kurulan şirket sayısının arttığı ve tüm sanayi kollarının köklü bir dönüşümden geçtiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Altyapıya ve modern bir ülke inşasına yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle 2035'in Almanyası için bir vizyon geliştirmenin ve güçlü bir ülkenin gelecek perspektifleri üzerinde çalışmanın tam zamanı." ifadesi kullanıldı.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, 2 Aralık'ta başkent Berlin'de düzenlenecek, dünyanın dört bir yanından ekonomistlerin davet edildiği açılış etkinliğiyle süreci başlatacak.

2027'nin ilk yarısında çalıştaylar düzenlenecek

Bakanlık, sürece katkı sağlamak isteyen kurumlar için çalıştay teklif çağrısını başlattı.

Bu kapsamda düşünce kuruluşları, araştırma kurumları, üniversiteler, vakıflar ve sivil toplum örgütlerinden 2027 yılının ilk yarısında belirli tematik alanlara odaklanan çalıştaylara ev sahipliği yapmaları isteniyor.

12 ana başlıkta gelecek senaryoları hazırlanacak

Vergi ve maliye politikası, yatırımlar ve iç talep, sanayi politikası, enerji ve iklim dönüşümü, dış ticaret ve egemenlik ile konut ve yerel altyapı gibi 12 başlık üzerinde çalışan Bakanlık, uzmanların 2035 yılına yönelik gelecek senaryoları oluşturmasını hedefliyor. Ayrıca gelecek yıl Berlin'de düzenlenecek iki günlük konferansla uzman düzeyindeki tartışmaların daha geniş bir kamuoyu zeminine taşınması amaçlanıyor.

Sürecin sonunda Almanya'nın 2035 yılına kadarki ekonomik geleceğine ışık tutacak politika önerilerini içeren bir "hükümet strateji raporu" hazırlanacak.