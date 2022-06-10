Almanya menşeli dijital baskı folyolarının ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı - Son Dakika
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Almanya menşeli dijital baskı folyolarının ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı

10.06.2022 09:23
Almanya menşeli dijital baskı folyolarının ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı

Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları"nın ithalatına yönelik damping soruşturmasının önlem alınmaksızın kapatılması kararlaştırıldı.

Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları"nın ithalatına yönelik damping soruşturmasının önlem alınmaksızın kapatılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları"nın ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin esaslara yer verildi.

Yürütülen soruşturma sonucu, Almanya menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının yerli üretim dalında maddi zarara-zarar tehdidine neden olmadığı tespit edildi.

Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları"nın ithalatına yönelik soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya menşeli dijital baskı folyolarının ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı - Son Dakika

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