Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları"nın ithalatına yönelik soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Almanya menşeli dijital baskı folyolarının ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı - Son Dakika

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